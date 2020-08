Familie Meiland neemt intrek in nieuwe stulpje in Nederland: “Ze hebben totaal geen kapsones” BDB

06 augustus 2020

19u29

Bron: AD 0 Showbizz Martien Meiland (58) heeft definitief de deuren van z’n chateau in Frankrijk gesloten. De realityster en z'n gezin hebben intussen hun intrek genomen in hun nieuwe stulpje in de Nederlandse gemeente Hengelo. “Ze hebben helemaal geen kapsones”, zeggen buurtbewoners in de Nederlandse krant AD.

De familie Meiland verblijft in Hengelo in een fraaie boerderij met een waarde van 900.000 euro. Op hun domein zijn intussen ook de opnames gestart voor het vierde seizoen van ‘Chateau Meiland’, die de verhuis van Frankrijk naar Nederland in beeld brengt. Hun kasteel staat trouwens nog altijd te koop voor 1,25 miljoen euro.

De Meilandjes zijn alvast met open armen verwelkomd in hun nieuwe woonplaats. “Ze zijn hier eind vorige week nog komen eten”, vertelt Damian Rondeel, die bij eetcafé Jansen en Jansen werkt, in AD. “Dat was erg leuk. Ze waren heel relaxed en het leek alsof ze hier al jaren wonen. Natuurlijk werden ze wel meteen herkend. Mensen wilden met hen op de foto en een praatje maken. Daar maakten ze geen probleem van. Ze maakten tijd voor iedereen en hadden absoluut geen kapsones.”

