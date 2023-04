‘Familie’-actrice Margot Hallemans komt met online yogaprogramma: “Tijdens mijn sabbatperiode dit bucketlistpuntje afgevinkt”

TV RECENSIE. ‘Dead Ringers’: “Een pittige gehaktbal die niet moet onderdoen voor het origineel”

U kreeg dit jaar al min of meer twee Joe Goldbergs voor de prijs van één in het vierde seizoen van ‘You’ op Netflix, maar in ‘Dead Ringers’ op Prime Video wordt de tv-magie nog een tikkeltje meer opgedreven want daarin brengt Rachel Weisz doppelgängerdromen (of -nachtmerries) naar een absoluut hoogtepunt als de briljante en identieke gynaecologentweeling Elliot en Beverly Mantle. Of deze reboot van de befaamde horrorklassieker van David Cronenberg er even hard in slaagt om u te verontrusten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.