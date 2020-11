‘Familie’-actrice Hilde Van Haesendonck is steun en toeverlaat van Janine Bisschops: “Als de angst het bij haar overneemt, grijp ik in”

Showbizz Bill Barberis wordt voor het eerst papa in maart: “Ik ben heel blij en benieuwd”

3 november Gewezen ‘Thuis’-acteur’ Bill Barberis (38) is klaar voor de mooiste rol van zijn leven, nu zijn vriendin Tanya Zabarylo (34) in verwachting is. “Ik kijk zo uit naar die nieuwe fase in m’n leven”, zegt hij blij in Dag Allemaal.