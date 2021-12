‘Familie’-actrice Caroline Maes stelt haar nieuwe geliefde Kim voor

Het nieuws sloeg begin oktober in als een bom: Caroline Maes had gebroken met haar echtgenoot Peter na 22 jaar huwelijk. De actrice, die Mieke speelt in ‘Familie’, bevestigde de breuk kort in Dag Allemaal. “Dit is uiteraard pijnlijk”, klonk het. “Het ligt nog heel gevoelig. We zitten nog volop in de fase van alles regelen. Ik besef dat ik ooit weleens mijn verhaal zal moeten vertellen in de pers, maar op dit moment wil ik daar liever niet over uitweiden, uit respect voor mijn drie kinderen en mijn ex-schoonfamilie. Het gaat niet alleen om mij, zij zijn ook betrokken partij.” Want meteen werd ook duidelijk dat Caroline al een nieuwe liefde gevonden had, maar daarover wilde ze toen, intussen drie maanden geleden, geen uitspraken doen. Op de première van ‘Bittersweet Sixteen’, de nieuwste film van Jan Verheyen die hij met zijn dochter Anna maakte, poseerde Caroline vorige week met haar nieuwe vriend Kim op de rode loper en maakte daarmee een einde aan het mysterie.