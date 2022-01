‘Familie’-acteur Robert de la Haye is terug op uw scherm te zien: “Mensen die Bart De Pauw verdedigen, dat is om te kotsen”

Showbizz“Niet dat ik graag in mijn blote kont acteer, maar in dit geval had ’t een meerwaarde.” Voor z’n terugkeer naar het scherm in ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ had Robert de la Haye (56) - bekend van ‘Wittekerke’, ‘Spoed’ en ‘Familie’ - de naaktscène weliswaar zélf voorgesteld, toch gruwt hij van grensoverschrijdend gedrag. “Ik stond op de set met twee vrouwen die bestookt werden door Bart De Pauw: da’s om te kotsen”, aldus de Nederlander tijdens een openhartig gesprek over acteren in de #MeToo-sfeer en z’n relatie met voormalig ‘Thuis’-actrice Sally-Jane Van Horenbeeck (50). “Die lockdown was een ramp voor ons.”