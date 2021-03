‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe vierde zijn 95ste verjaardag met een coronaprik: “Ik voel me nu veilig”

Ray, de oudste nog steeds actieve soapacteur in ons land, heeft er al een carrière van 70 jaar op zitten en is niet van plan om het daar bij te houden. “Zolang het fysiek kan, blijf ik acteren”, zegt Ray. “Waarop zou ik ook stoppen? ‘Familie’ is als een geheim levenselixer voor mij, dat me fit en gezond houdt. Ondanks mijn leeftijd mankeer ik niks. In ‘Familie’ gebeurt er tegenwoordig misschien niet zoveel rond de Bomma en Albert, maar we blijven als koppel wel in beeld omdat wij in de serie overal gezellig op familiebezoek kunnen gaan.”

In het echte leven is er voor Ray van die gezelligheid weinig sprake. “In onze familie worden feest- en verjaardagen altijd met het hele nest gevierd en van die reünies met soms meer dan 20 man heb ik altijd enorm genoten. Dit jaar kon dat niet en werd het zo een sobere verjaardag. Mijn drie kinderen, de vierde verblijft in het buitenland, zijn me wel thuis komen bezoeken. Weliswaar op een coronaveilige manier, dus elk apart en telkens maar efkes binnen en buiten. De 12 kleinkinderen heb ik niet gezien, maar ze hebben wel allemaal gebeld om me te feliciteren of hadden een tekening of versje voor mij gemaakt. Ik waardeer dat natuurlijk, maar ik heb hun knuffels toch gemist. Dat steekt echt. Ik heb mijn kleinkinderen het voorbije jaar ook alleen maar heel even van op een veilige afstand in de tuin gezien. Fysiek nabij zijn of vastpakken is er niet meer bij. In 2020 zijn twee van mijn vier achterkleinkinderen geboren. Die heb ik ook nog geen enkele keer kunnen pakken en alleen nog maar gezien in hun reisbedje door het open autoraampje als ze eens passeerden. Doodjammer, want ik wil niet liever dan met iedereen samen te zijn en heel mijn nest om me heen te hebben. Toch probeer ik niet te klagen. Mijn vrouw overleed 16 jaar geleden, maar ik besef dat ik niet de enige ben die zich tegenwoordig wat eenzamer voelt. Mijn 12 kleinkinderen kunnen ook niet bij elkaar op bezoek, hé?”

Coronaveilig

Ray heeft dus een tweede, sobere verjaardag achter de rug. “Er was dit jaar wel één belangrijke uitschieter: ik heb mijn eerste vaccinatiespuit van AstraZeneca gekregen. Eindelijk. Ik zag wel wat op tegen de rompslomp of het gedrum in het vaccinatiecentrum van Antwerpen Oost, maar daar is alles heel vlot verlopen. Op 23 minuten was ik binnen en buiten. Ik had schrik voor eventuele bijwerkingen en had ‘s avonds mijn thermometer en pijnstillers al klaargelegd op mijn nachtkastje, maar die waren onnodig. Ik heb geen enkele hinder ondervonden. Zelfs geen stijve arm. In juni krijg mijn tweede spuit. Dankzij mijn prik voel ik me nu al lichter en veel rustiger in mijn hoofd, want ik voel me veiliger. Immuniteit is eindelijk op komst. Ik ben me zeer bewust van de gevaren van corona. Mijn buurman is er vorig jaar aan gestorven en was amper 68. Ja, corona is een vies beestje dat niets of niemand ontziet. Mijn inenting voelt als een goede stap vooruit. Ik vertrouw erop dat het nu alleen maar beter zal gaan. Hoe meer mensen ingeënt zullen zijn, hoe normaler het leven weer wordt. Ook voor 95-jarigen. (lacht)”

