‘Familie’-acteur Maxime De Winne belandde in ziekenhuis na ongelukkige val met fiets

Showbizz Disneyland Paris zorgt dit jaar opnieuw voor heel veel halloween en kerstsfeer

14:19 Goed nieuws voor wie verzot is op Halloween en Kerstmis in Disneyland Paris. Het Franse park kondigde vandaag aan dat beide seizoenen dit najaar zullen terugkeren nadat corona vorig jaar roet in het eten gooide. Met opnieuw een exclusieve halloweenparty en onvergetelijk oudejaarsfeest.