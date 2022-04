‘Familie’-acteur Jo Hens steekt Bazart-gitarist Simon Nuytten hart onder de riem: “Gewoon accepteren en keihard rocken”

BVOp dinsdag deelde Simon Nuytten (29) een openhartig bericht op sociale media. De Bazart-gitarist deelde op Instagram een reeks foto’s waarop hij te zien is met een ‘broske’. In het onderschrift dat bij de post hoort, vertelt Nuytten dat hij al jaren worstelt met het feit dat hij kalende is. “Je haar verliezen is kut, zeker op jonge leeftijd”, klinkt het onder meer. Wij vroegen ‘Familie’-acteur Jo Hens (33), die al acht jaar kaal is, om een reactie.

“Met een job in de schijnwerpers zie je jezelf continu op beeld. Ik begrijp hoe moeilijk Simon het daarmee heeft”, klinkt het bij ‘Familie’-acteur en zanger Jo Hens. “Maar je moet dat gewoon accepteren en de situatie keihard rocken. Kaal zijn en een baard hebben is in de mode, hé.” Jo was pas in de twintig toen zijn haar dunner werd. “‘Zie hoe kaal ik aan het worden ben’, dacht ik bij élke foto van mezelf. Ik was daar constant mee bezig.” Even hield hij het vol om zijn dunner wordend haar te verstoppen onder petjes. “Maar dat begon mij echt te storen en dat wilde ik niet. ‘Ik ga het gewoon afscheren, dan is het snel gebeurd. Klaar’.”

Acht jaar geleden

Op zijn 25ste scheerde hij zich kaal. “En ik kom daar goed mee weg, vind ik. Een stoppelbaard heb ik trouwens altijd al gehad, dat is niet ter compensatie, of zo. Ik ben intussen al zo lang kaal dat ik het zelfs raar vind om mezelf met haar te zien op beelden van vroeger. Mijn personage Nico in ‘Familie’ heeft precies nooit haar gehad, dat hòòrt bij hem.”

Echt tips heeft hij niet voor Simon, omdat iedereen daar anders mee omgaat, zegt hij. “Uiteindelijk zit je er zelf veel harder mee in dan anderen. ‘Oei, die man is kaal’, dat denk je toch nooit bij het zien van iemand. Trouwens, er zijn voordelen aan kaal zijn, hé. Je kan naar hartenlust petjes opzetten zonder schrik te hebben dat uw haar ervan zou uitvallen, want dat is toch al gebeurd. (lacht)” Nog andere showbizzfiguren die hun kaalheid ‘rocken’: Stan Van Samang, Milow, Brahim en Tom Boonen. Ook zij werden al op jonge leeftijd geconfronteerd met haarverlies en beslisten alles af te scheren.

Veel steun

Simon Nuytten kan na zijn openhartige getuigenis alvast op heel wat steun rekenen. Verschillende BV’s reageerden op de foto’s die de Bazart-gitarist deelde op Instagram. “Mijn favoriete paasei. Altijd geweest”, klinkt het bij zijn Bazart-collega Mathieu Terryn. Daarnaast had ook Aster Nzeyimana alleen maar lovende woorden voor Nuytten. “Simon, keimooie post, merci!”, klinkt het daar. Bab Buelens schreef dan weer het volgende: “Amaiiii this look on you! Super schoon, Si! Ook je opening up hierover.” Verder lieten ook Dina Tersago, Kat Kerkhofs en de zusjes Leyers een reactie achter onder de foto.

De Bazart-gitarist, die er ondertussen 29 is, worstelt al zeven jaar met het feit dat hij kalende is. Op Instagram vertelt hij nu onder meer dat hij jarenlang hoofddeksels droeg om zijn haarverlies te verbergen. Daarnaast heeft Nuytten het ook op emotioneel vlak al zwaar te verduren gekregen. “Elke dag de confrontatie aangaan, grote deuk in zelfvertrouwen en zelfliefde, geen foto’s meer kunnen zien van jezelf, mensen/plaatsen vermijden”, staat er te lezen in het onderschrift dat bij de foto’s hoort. Ondertussen kiest Simon er echter voor om zijn kaalheid niet langer te verbergen. “Dus ook om een beetje een hart onder de riem te steken maar ook om er écht even (letterlijk) korte metten mee te maken. En ook omdat Instagram soms toch eens écht mag zijn.“

