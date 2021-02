‘Familie’-acteur Jeroen Van Dyck over de breuk met vriendin Lena: “We hebben nog geprobeerd om onze relatie te redden”

ShowbizzActeur Jeroen Van Dyck (41) heeft er zowel qua werk als privé intense maanden op zitten. Door corona moest hij een tweede keer z’n restaurant Yam Thai in Antwerpen sluiten, maar het is vooral de breuk met z’n vriendin Lena Coenjaerts (28) die nazindert: “Ik ben geen speelvogel die een relatie van twee jaar zomaar kan vergeten.” En ook in ‘Familie’ heeft hij een zware rol, en dat zal nog even duren. “De verhaallijn met Hanne is uitgegroeid tot een jaar. Het is al serieus heavy geweest.”