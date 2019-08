Familie-acteur Jan Van den Bosch trouwt met jeugdliefde Fran CD

31 augustus 2019

18u04 27 Showbizz Acteur Jan Van den Bosch, beter bekend als Zjef uit de VTM-soap Familie, is deze voormiddag in het huwelijksbootje gestapt met zijn Fran. De twee zijn al vijftien jaar een koppel en hebben samen twee kinderen.

Onder een stralende zon en in een prachtige outfit, dat ze samen hebben gekocht, gaven Jan Van den Bosch en zijn Fran elkaar hun jawoord in het gemeentehuis van Grimbergen. De Familie-acteur koos voor zijn schoonbroer als getuige, Fran haar getuige was dan weer Evelien Van Hamme, die Tinne speelt in de Eén-reeks Dertigers. Na het wettelijk gedeelte was het tijd voor de ceremonie. Daar zong Jan een eigen geschreven nummer terwijl hij zichzelf begeleidde op gitaar. En nadien kon het feest pas echt losbarsten. Het koppel koos voor een huwelijksbal met veel dansen en livemuziek. “We gaan ons niets aantrekken van wat de rest doet, maar kiezen voor onze eigen aanpak”, vertelden de twee aan Story. Ook verschillende collega’s van Familie waren aanwezig op het feest.

Aanzoek tijdens motortrip

Jan en Fran zijn al vijftien jaar samen, maar pas vorig jaar vroeg hij haar ten huwelijk tijdens een motortrip in Duitsland, boven op een berg. “Ik wilde pas trouwen als onze dochter Sam oud genoeg was om te beseffen wat liefde is”, klonk het in mei. “En dat is nu. Zij en haar broer Lou zullen ons huwelijk nu heel bewust kunnen meemaken.” Een huwelijksreis zit er nog niet meteen aan te komen. Daarvoor gaan Jan en Fran wachten tot de kinderen op Chiro-kamp zijn.