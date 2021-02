‘Familie’-acteur Eric Kerremans trouwde in het geniep

De meesten zullen Erik Kerremans kennen als slechterik Xavier Latour uit ‘Familie’. De acteur vertolkte het personage van 2003 tot 2009 in de soapserie. Zijn vriendin - die nu zijn vrouw is - liet in een Facebook-post weten dat ze twee weken geleden in het geniep trouwden. Ze schreef erbij: “Om het veilig te ‘houen’. Omdat 1+1 = WIJ is, zijn wij vandaag ‘secretly’ gaan trouwen en is het tête à tête aan de huwelijksdis.”