‘Familie’-acteur Aaron Blommaert wordt nieuwe radiostem op MNM

Het nieuws werd maandagochtend bekend gemaakt op MNM zelf. De nieuwe dj is niemand minder dan Aaron Blommaert, die momenteel hoge toppen scheert met zijn rol als Raven in ‘Familie’. Maar de jonge presentator en acteur is ook al jaren gepassioneerd door muziek: in 2014 al speelde hij mee in de Ketnet musical ‘Kadanza’, in 2015 nam hij deel aan ‘The Voice Kids’. Hij maakt bovendien deel uit van de boysband BOBBY. Hun cover van de ‘High School Musical’ hit ‘Together’, samen met Dina Ayada en Chapter Two, was zowel het themanummer van ‘Marathonradio 2020' als later ook ‘MNM Big Hit’.