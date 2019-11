Exclusief voor abonnees Faillissement slaat droom van Leslie en Gregory uit ‘Koppels’ stuk: “Ik slik antidepressiva, nu instorten kan ik mij niet permitteren” Redactie

08 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Wij waren het koppel dat altijd op veilig speelde, maar voor onze droomwoning wilden we weleens een risico nemen”, zeggen Leslie (36) en Gregory (33), bekend van het VTM-programma ‘Koppels’, in Dag Allemaal. Die droom werd al snel een nachtmerrie toen hun aannemer failliet ging en zij hun spaarcenten in rook zagen opgaan. “Geloof me, wij dachten ook dat dit ons niet kon overkomen.”

Dat steeds meer aannemers met een overvolle agenda zitten en sommige zelfs volgeboekt zijn tot medio 2020, is het beste bewijs dat de Belg meer dan ooit de baksteen in de maag heeft. Maar soms kan die baksteen nogal zwaar vallen, zoals bij Leslie en Gregory. Zij droomden van een prachtige nieuwbouwwoning met chic salon en een grote badkamer in het landelijke Nijlen, maar ’t mocht niet zijn voor het koppel.

“Deze zomer spraken we nog vol lof over ons bouwproject. En vorige maand fantaseerden we zelfs nog over de verdere luxedetails: een jacuzzi in de tuin, mooie tuinpanelen tussen ons en de buren, een deftige omheining... Maar die dromen mogen we opbergen, want onze aannemer ging failliet en dat kostte ons maar liefst 115.000 euro. We gaan al blij mogen zijn als we het huis überhaupt afkrijgen, en er ­volgende zomer ­kunnen intrekken.”

