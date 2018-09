Facebookgenie Mark Zuckerberg: van wereldwijde weldoener tot gevaarlijke antiheld Mario Danneels

09 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De schoolbanken zijn weer volgelopen en ondanks de tegenzin van heel wat leerlingen, loont het soms om een bolleboos te zijn. Letterlijk. Mark Zuckerberg (34) werd dankzij Facebook de jongste selfmade miljardair ooit. Toch liggen hij en zijn geesteskind sinds de verkiezing van Trump en de Brexit zwaar onder vuur.

Het dagelijkse uniform van Mark Zuckerberg bestaat uit ordinaire grijze T-shirts en sweaters, hij rijdt rond in modale wagens, hij schijnt het leeuwendeel van zijn fortuin aan goede doelen te schenken, en trouwen deed hij gewoon in zijn tuin, met zijn vriendin die hij al trouw is sinds hun kennismaking op de universiteit. Toch behoort het brein achter Facebook al sinds 2010, toen hij amper 26 was, tot de honderd machtigste en rijkste inwoners van de Verenigde Staten en was hij tot twee maanden geleden 67 miljard dollar waard. Wás, want op 26 juli verloor hij op één dag 15 miljard omdat de aandelenkoers van Facebook spectaculair daalde. De sociale-mediareus dreigt te verzuipen in problemen van eigen makelij, die aan het licht gekomen zijn sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het gevolg: Zuckerberg is de afgelopen maanden op het matje geroepen in het Amerikaanse én het Europese parlement en weigert alsnog om ook in Londen te gaan uitleggen welke rol zijn geesteskind in de Brexit speelde. Heeft het wonderkind een monster gebaard dat de wereld op losse schroeven zet?

Bloed aan de handen

Elk jaar stelt Mark Zuckerberg zich een ambitieus persoonlijk doel. Door de band doet hij iets leuks voor zichzelf: in 2017 deed hij alle vijftig Amerikaanse staten aan, andere jaren heeft hij Mandarijns geleerd – de moedertaal van zijn schoonfamilie – of 25 boeken gelezen. Maar begin dit jaar kondigt Mark aan dat het in 2018 zijn doel is ‘de belangrijke problemen met Facebook op te lossen’. Sindsdien is de website met twee miljard gebruikers zich voor parlementaire commissies moeten komen verantwoorden omdat het een ‘bedreiging voor de democratie’ wordt genoemd. "Het leven gaat over leren uit je fouten", zegt Mark in april. Kort voordien is bekend geraakt dat de persoonlijke gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers gelekt zijn en misbruikt worden om wereldwijd de uitkomst van verkiezingen en referenda te manipuleren. "Uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid. Ik heb deze plek opgericht, ik ben de baas". Enkele maanden voor de Amerikaanse verkiezingen al, had de Israëlische minister voor Nationale Veiligheid het nieuws gelanceerd dat het bloed van joodse slachtoffers van Palestijnse aanslagen ‘deels aan Zuckerbergs handen kleeft’. Het kan verkeren. In 2010 had TIME magazine Mark nog uitgeroepen tot Persoon van het Jaar ‘omdat hij op een innovatieve en zelfs optimistische manier verandering bracht in hoe wij allemaal ons leven leiden’. Waar is het zo fout gelopen voor het wonderkind uit een rijke voorstad van New York die tegen zijn dertigste de op drie na rijkste man ter wereld was?

Niet voor slimme jongens

Mark wordt in 1984 geboren en groeit met zijn drie zussen op in Dobbs Ferry, een van de meest gegeerde voorstadjes van New York om in te wonen. Vader Edward ‘Ed’ Zuckerberg is tandarts, moeder Karen Kempner een psychiater die haar beroep amper een jaar uitoefent: "Ze zag die mensen in de stoel en wilde niet dat haar kinderen zo zouden worden", herinnert Ed zich. En dus gaat Karen aan de slag als kantoormanager van haar man. Ed Zuckerberg was zelf zeer technologisch aangelegd, maar, zegt hij, "als jood in New York opgroeien betekende dat je ouders wilden dat je dokter of tandarts werd. Eigenlijk was ik bezeten door nummers, maar in die tijd was er echt weinig werk in computerprogrammering. Dat was geen baan voor slimme jongens." Wanneer hij in zijn enige zoon eenzelfde talent ontwaart, stuurt hij Mark nog tijdens zijn lagere school meteen naar privélessen programmatie.

De jongen is tien als hij het programma ZuckNet schrijft waardoor het huishouden en de tandartspraktijk via computers met elkaar kunnen communiceren. Als kinderen filmen Mark en zus Randi Star Wars-parodieën en is hij de Mario Kart-kampioen van het gezin. "Onze ouders steunden ons in al wat we wilden doen. Ze vroegen enkel dat we ons uiterste best deden", aldus zus Donna. "Als ouders kun je het leven sturen dat je voor je kinderen wil", meent Ed. "Maar dat is niet noodzakelijk het leven dat zíj willen. Je moet hen aanmoedigen hun passies na te jagen. En meer tijd aan hen besteden dan aan wat dan ook."

Harvard platgelegd

Wanneer Mark aan een computerproject werkt, slaapt en eet hij niet en wil hij met niemand praten. Toch beweren vrienden dat hij heus niet enkel een computernerd is. Hij verslindt klassieke Griekse en Romeinse werken en is verder een verwoed schermer die kapitein van zijn schoolploeg wordt. Als Mark bij de roemrijke universiteit van Harvard komt aankloppen, vermeldt zijn toelatingsaanvraag dat hij naast Engels ook Frans, Hebreeuws, Latijn en Oudgrieks kan lezen en schrijven. Naast computerwetenschappen studeert hij er psychologie, en later zal hij zeggen dat Facebook "evenveel te maken heeft met psychologie en sociologie als met technologie. Wat mensen echt interesseert is wat hun naasten en geliefden bezighoudt. Het draait er allemaal om hen de middelen en controle te geven die ze nodig hebben om makkelijk de informatie te kunnen delen die ze willen". In zijn tweede jaar aan Harvard experimenteert Mark met enkele netwerkingsites om de studenten samen te brengen. "Hij bouwde die voor de lol", zegt Marks toenmalige kotgenoot Arie Hasit. "We hadden boeken die we Face Books noemden, met de namen en foto’s van iedereen die in de studentenhuizen woonde. Eerst bouwde hij een site met foto’s van twee jongens of twee meisjes naast elkaar. Bezoekers van de site konden kiezen wie het aantrekkelijkst was en dan werden ze ingedeeld volgens het aantal stemmen." Mark gooit de site tijdens het weekend online, maar tegen maandagmorgen moet Harvard hem sluiten omdat de populariteit ervan hun netwerk platlegt. In januari 2004 begint Zuckerberg de codes voor een nieuwe site te schrijven. Op 4 februari lanceert hij The Facebook.

Plagiaat?

"Ik doe dit voortdurend. Het heeft me exact een week gekost om The Facebook te maken", zegt Mark twee jaar later aan de krant van de universiteit. "Ik ben als een klein kind. Ik verveel me snel en computers winden me op. De helft van wat ik doe ziet nooit het daglicht. Ik heb gisterenavond vijf uur geprogrammeerd en heb iets bedacht dat behoorlijk cool is, heb het aan een paar vrienden getoond, en de rest van de campus zal er nooit over weten." Marks luchtige toon maskeert de problemen die er dán al lang zijn. Zes dagen na de lancering van Facebook beschuldigen de rijkeluistweeling Cameron en Tyler Winklevoss en hun vriend Divya Narendra Mark ervan hen misleid te hebben. Het trio beweert dat zij het idee voor de sociale-mediasite hebben bedacht om de campus te verbinden en dat ze Mark, die onder zijn medeleerlingen bekend staat als computergenie, benaderd hebben om hen te helpen met de uitwerking ervan. Het dispuut zal het onderwerp van de bioscoophit 'The Social Network' worden. Mark blijft de aantijging van plagiaat altijd ontkennen hoewel de rechtszaak die de broers Winklevoss en Narendra aanspannen in 2009 gesetteld wordt met, zo wordt gefluisterd, 65 miljoen dollar. Toch blijft de tweeling nadien procederen om de zaak verder financieel uit te melken. Bij gebrek aan hard bewijs halen ze bij geen enkele rechter hun slag thuis. Marks vriendenkring sluit bij het uitkomen van 'The Social Network' de rangen door eensgezind te verkondigen dat ze de berekende, keiharde nerd die in de film wordt neergezet, niet herkennen.

Drie miskramen

Enkele weken na de lancering is twee derde van de Harvard-studenten verslingerd aan Facebook en hangt Mark zijn studie aan de wilgen om zijn project verder uit te bouwen. "Ik herinner het me heel levendig: ik had pizza gegeten met m’n vrienden een dag of twee nadat de eerste versie van Facebook online ging en ik dacht: weet je, iemand moet zo’n dienst voor de hele wereld uitbouwen. Ik had gewoon nooit gedacht dat wij degenen zouden zijn die dat zouden doen". Hij verkast met een hecht kringetje naar Palo Alto, een stadje nabij San Francisco maar blijft in nauw contact met de één jaar jongere studente biologie die hij aan de universiteit heeft leren kennen: Priscilla Chan uit Boston, de dochter van Chinese bootvluchtelingen. Mark vraagt Priscilla om bij hem in te trekken in zijn huurhuis, op wandelafstand van de Facebook-kantoren. In mei 2012, daags nadat Facebook naar de beurs is getrokken, trouwt het koppel zonder toeters en bellen in de tuin van hun huis. Intussen hebben ze twee dochtertjes, Maxima en August, maar voor het zover is, hebben ze eerst intense angsten uitgestaan en heel wat hartzeer gekend. Wanneer ze in 2015 de komst van Maxima aankondigen, willen ze in één adem ook hun ervaring delen. "We proberen al verscheidene jaren een kindje te krijgen en hebben inmiddels drie miskramen achter de rug. Je loopt over van hoop als je te horen krijgt dat je een kind verwacht. Je maakt plannen, en plots zijn die weg. Het is een eenzame ervaring."

Landen in chaos

Bij de geboorte van Maxima verrast het echtpaar vriend en vijand met de oprichting van het Chan Zuckerberg Initiatief, een liefdadigheidsorganisatie om gezondheid en onderwijs te promoten, waarin ze maar liefst 99 procent van hun Facebookaandelen – geschat op 45 miljard euro – onderbrengen. De voorbije jaren hebben Mark en Priscilla daarnaast gul heel wat miljoenen uitgedeeld aan doelen die hen na aan het hart liggen, zoals de achttien miljoen aandelen ter waarde van 970 miljoen euro die ze in de Silicon Valley Community Foundation stopten, of de 120 miljoen euro aan verschillende scholen rond San Francisco. Mede dankzij hun ogenschijnlijk sobere levensstijl wordt het paar vaak geprezen als een voorbeeld van filantropische deugd. Maar dan breekt het rampjaar 2016 aan. In juni keurt een nipte meerderheid van de Britten de Brexit goed, vijf maanden later wint Trump tegen alle verwachtingen in de Amerikaanse verkiezingen. Twee jaar later weten we hoe dat is kunnen gebeuren: in de VS werden sociale media maandenlang gebombardeerd door profielen van Russische agenten met propaganda en valse nieuwsberichten om ofwel Hillary Clinton te besmeuren, of de anti-immigratieretoriek van Donald Trump aan te wakkeren. Dezelfde tactiek hebben de Russen in de aanloop naar de Brexit gehanteerd in de hoop de Europese Unie in chaos te storten.

Pr-offensief

Mark heeft tijdens de verkiezingscampagne in de VS geen oren naar de waarschuwingen van de Democratische Partij: "We willen geen onzin op Facebook", zegt hij, "maar er is niets dat we van hieruit nog kunnen doen". Maar de weerslag is enorm, en nog geen jaar later moet Facebooks topadvocaat in de Amerikaanse Senaat toegeven dat één enkele Russische agent in Sint-Petersburg 80.000 anti-Clintonberichten op de site plaatste die duizenden keren gedeeld werden. In totaal hebben 126 miljoen Amerikanen – een derde van de bevolking – tijdens de verkiezingscampagne propaganda te zien gekregen. In april wordt Mark zelf opgeroepen om in Washington twee dagen lang te komen getuigen, een maand later doet hij dat in Brussel nog eens dunnetjes over in het Europees Parlement. Dat beschikt over aanwijzingen dat Facebook ook is ingezet in verkiezingen langs deze zijde van de oceaan. De Britse politiek denkt er intussen over na Zuckerberg formeel op te roepen omdat hij blijft weigeren vragen te beantwoorden over Facebooks aandeel in het Brexit-referendum. ‘Misschien waren die advertenties maar het tipje van de ijsberg’, foetert een Brits parlementslid. "Het is gewoon zo lastig om ook maar iets van informatie uit Facebook te krijgen." Intussen heeft Mark wel maar liefst 20.000 nieuwe personeelsleden aangeworven om de puinhoop op te ruimen en nieuwe privacylekken te voorkomen en hij lanceert een pr-offensief. "We weten nu dat we niet genoeg hebben gedaan om misbruik tegen te gaan en na te denken over hoe mensen ons gebruiken om schade aan te richten. We kijken nu tegen twee centrale vragen aan: kunnen we ons systeem onder controle krijgen, en kunnen we verzekeren dat dat systeem niet gebruikt wordt om de democratie te ondermijnen".

