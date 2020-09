Facebook stelt gerust: “Artiesten zullen niets merken van strengere richtlijnen” TDS

Bron: ANP 2 Showbizz Vanaf oktober gaat Facebook de Vanaf oktober gaat Facebook de richtlijnen rond het plaatsen van muziek op het sociale netwerk sterker naleven . Artiesten hoeven zich echter geen zorgen te maken, zo heeft een woordvoerder van het sociale netwerk bevestigd tegen de Britse muzieksite NME.

Er was ophef ontstaan rond de update over de nieuwe richtlijnen die eerder deze week op de website van Facebook verschenen. Daarin werden regels, opgesteld in 2018, nog eens extra voor het voetlicht gehaald. Vooral richtlijnen over het gebruik van muziek wekten argwaan bij muzikanten. Te lezen staat dat Facebookgebruikers het medium niet meer mogen gebruiken om “een luisterervaring te creëren”. Facebook legt echter niet uit wat daarmee wordt bedoeld.

Voorschriften uit 2018

Het gaat om dezelfde voorschriften die al sinds 2018 zijn opgenomen in de richtlijnen voor het gebruik van muziek, liet Facebook vrijdag weten aan Magnetic Magazine. Het sociale netwerk heeft echter nooit werk gemaakt van het controleren of de regels wel door alle gebruikers worden nageleefd. Tegenover NME heeft de woordvoerder bevestigd dat er in oktober nieuwe richtlijnen van kracht worden maar dat ze geen invloed hebben op artiesten die de site gebruiken om optredens te livestreamen of eigen muziek te delen.

De voorwaarden blijven wel van toepassing op Facebookgebruikers. Die mogen geen muziek in video’s en livestreams gebruiken waarvan ze geen auteursrechten bezitten.

