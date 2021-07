Fabrizio vindt zichzelf opnieuw uit: “Ik word bestempeld als een gek die niet meer geniet van het leven”

Showbizz Influencer Yentl Keuppens vormt een koppel met Jori Martens uit ‘The Sky Is The Limit’

9:22 “Ik had nooit verwacht dat ik bij de aankoop van mijn bed ook een lief mee naar huis zou krijgen.” Yentl Keuppens (29), bekend van Pink Ambition en als influencer, heeft haar hart verloren aan Jori Martens (26), de beddenverkoper uit ‘The Sky is the Limit’. Twee realitysterren, één romance, nul twijfels. “Ik kan me geen leven zonder Jori meer voorstellen.”