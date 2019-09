Fabrizio verontschuldigt zich bij Pommeline: “Ik besef heel goed welke schade ik heb aangericht” KD

19 september 2019

10u54 0 Showbizz Over de relatiebreuk van ‘Temptation Island’-sterren Pommeline en Fabrizio is al heel wat inkt gevloeid. Nu de laatste aflevering van ‘Temptation Island VIPS’ in Nederland op het scherm is verschenen, blikt de gewezen verleider terug op het avontuur. Opvallend: hij biedt daarbij expliciet zijn verontschuldigingen aan. “Mijn fouten zijn niet goed te praten.”

Fabrizio deelde een foto van het laatste kampvuur op zijn Instagrampagina en richtte zich in de onderstaande tekst aan Pommeline. “Lieve Pommeline, het spijt me oprecht. Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in m’n keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur”, klinkt het. “Ik zal deze herinneringen meedragen en ze koesteren. Ik verdiende je niet, dat is wel gebleken.”

(lees verder onder de foto)

Ondertussen zijn er vele maanden verstreken en heeft Pommeline de tijd gehad om alles weer op een rijtje te zetten. Dat heeft ook de gewezen verleider opgemerkt. “Jij bent eindelijk weer gelukkig. Het doet me goed om die zelfverzekerde lach weer te zien. De oude Pommeline waar ik m’n hart aan verloor straalt weer. Nog even en we nemen voorgoed afscheid. Ik besef heel goed welke schade ik heb aangericht maar je staat er nog, sterker dan ooit. Ook al vergeef ik mezelf nooit, jij doet dat wel. Je was en bent nog steeds een engel. Dank je om in me te geloven wanneer niemand anders dat deed. Dank je voor je oprechte liefde. Ik gun je oprecht het beste en veel geluk in alles wat je doet. Je hebt voor altijd een plek in mijn hart”, sluit hij af.

Het bericht verzamelde online al snel duizenden likes. Ook Pommeline merkte het bericht op. “Het is je vergeven”, reageert ze. “Alleen vergeten is moeilijk, maar ik draag je voor altijd mee in m’n hart. Ik hoop dat je ooit je geluk terugvindt en je wat moois van je leven maakt. Alles komt goed. Je bent een kanjer.”