Fabrizio spreekt Margaux aan op roddels: “Eerste die benen opendoet staat in de finale?”

Fabrizio neemt Margaux op thuisdate apart. “Ik hoor van alle dames iets anders", zegt hij. “Dan praat ik over uitspraken die mij opnieuw in dat hokje van player duwen. En dat kwetst mij wel, om eerlijk te zijn.” Zo zou Margaux opgemerkt hebben dat de eerste “die haar benen opendoet”, zeker is van een plekje in de finale. “Op dat moment voelde ik mij vooral verraden door mijn ‘vriendinnetjes’ in de villa", geeft Margaux toe. “Ik voelde me in een hokje geduwd, van: ‘Jij hebt dit en dit en dit gezegd, verantwoord je nu maar.’ We hadden wel verwacht dat er sowieso geroddeld ging worden, maar ik had niet verwacht dat dat nu zo in mijn schoenen geschoven ging worden. Daar wordt continu over gebabbeld, en dan moet ik de pineut zijn?”