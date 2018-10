Fabrizio overwon zijn drugsverslaving door zijn jongste broer: “Zonder zijn hulp was het verkeerd afgelopen” Veerle Van De Wal

30 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het gaat Fabrizio Tzinaridis voor de wind. In ‘Dancing with the Stars’ danst hij de pannen van het dak, zijn tattooshop draait op volle toeren en hij heeft zijn vriendin Pommeline ten huwelijk gevraagd. Toch was alles niet altijd zo perfect voor de man met de tattoos, maar dankzij zijn jongste broer Stefano (25) raakte hij uit een diep dal.

Het gaat hard voor Fabrizio (bijna 27) sinds zijn deelname aan Temptation Island. Hij dook op in Sex Tape en geeft nu het beste van zichzelf in Dancing with the Stars. Dat doet hij allemaal met een ongeziene drive, ook al zorgt zijn ‘nieuwe leven’ voor een hoop extra druk. “Voor Temptation Island had ik al veel stress door mijn tattoozaak, maar nu is het nog erger. Mijn leven is compleet veranderd. Ik zie mijn familie minder, ik moet opletten dat anderen geen misbruik maken van mijn bekendheid, ik moet leren omgaan met de commentaren op sociale media, ik kan niet meer rustig sneakers gaan kopen... Anderzijds geeft het me voldoening dat ik een voorbeeld kan zijn, want jongeren kijken naar me op. En als ik iemand kan helpen, ben ik heel gelukkig!” Hoe belangrijk hulp kan zijn, heeft hij zelf aan den lijve ondervonden. Fabrizio komt uit een warm nest met nog drie broers – Georgios (32), Dimitri (30) en Stefano (25) – maar enkele jaren geleden dreigde het helemaal mis te gaan. Gelukkig bood zijn jongste broer toen een helpende hand. “Stefano heeft me toen heel hard gesteund. Zonder hem was het verkeerd met me afgelopen.”

Wat was er precies aan de hand?

Fabrizio: Rond mijn zeventiende begon ik te puberen en koos ik een andere weg dan mijn broers. Ik begon te roken, ging niet meer naar school, liet stiekem tattoos zetten, trapte in de val van softdrugs… Ik wilde bij de stoere jongens horen en werd uiteindelijk gerespecteerd om de verkeerde redenen.

Maar dat liep volledig fout.

