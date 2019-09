Fabrizio openhartig over mentale dip: “Dit is een storm waar ik doorheen moet” TK

22 september 2019

13u00 1 Showbizz Dit weekend bereikte Fabrizio de grens van 300.000 volgers op Instagram. Een blije gebeurtenis, zou je denken, maar de ‘Temptation’-verleider heeft er zo zijn twijfels bij. In een openhartige post vertelt hij eerlijk dat hij het mentaal niet makkelijk heeft momenteel.

“Daar zit je dan met je honderdduizenden volgers. Je tienduizenden likes. Je honderden DM’s. Toch voelt het maar alleen”, aldus Fabrizio. Hij voelt zich best eenzaam. “Iedereen kent je.. of denkt je te kennen. Velen willen in je schoenen staan. Anderen verafschuwen je. Ze zien de hoogtepunten, kicken op de dieptepunten. Velen kijken naar je op en gunnen je de wereld terwijl anderen niet kunnen wachten op het moment dat je een misstap begaat.” Het is moeilijk om te weten wie eerlijk is en wie niet. “Wie is er echt? Wie is er nep?”

Hij duwt ook onbewust zijn vrienden weg. “De mensen die het dichtst bij je staan beschouw je als vanzelfsprekend en ook die connectie verdwijnt geleidelijk aan terwijl je streeft naar onbelangrijke materiële dingen die niks bijdragen aan je eigen geluk. Je duwt ze onbewust verder en verder van je weg. ‘Geen tijd’, ‘ik ben druk’. ‘sorry helemaal vergeten’ ... Tot het punt dat je alles dreigt te verliezen. Een evenwicht zoeken leek nog nooit zo moeilijk, maar diep vanbinnen weet ik dat dit gewoon een storm is waar ik doorheen moet”, vervolgt hij. “Prioriteiten stellen en ernaar proberen leven. Maar vooral dankbaar zijn voor het geduld van diegenen die het meest om me geven.”

Verontschuldiging

Fabrizio krijgt heel wat steunbetuigingen onder zijn bericht. Onder meer Ian Thomas steekt hem een hart onder de riem, en Goedele Liekens laat weten dat ze het ‘sterk vindt van hem om dat te delen’. Het is overigens niet de eerste keer deze week dat Fabrizio in zijn ziel laat kijken. Hij verontschuldigde zich na de laatste uitzending van ‘Temptation Island VIPS’ bij zijn ex-vriendin Pommeline, die hij na het programma bedroog met verleidster Julia. “Lieve Pommeline, het spijt me oprecht. Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in m’n keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur”, schreef hij toen. “Ik zal deze herinneringen meedragen en ze koesteren. Ik verdiende je niet, dat is wel gebleken.”

Het lijkt erop dat hij en Pommeline intussen wel opnieuw door een deur kunnen. Ze vergaf hem op haar beurt, al liet ze ook weten dat ze ‘vergeten moeilijk is’. “Hoop dat je ooit je geluk terugvindt en je wat moois van je leven maakt”, aldus de Gentse verleidster. Ze likete ook zijn meest recente post.