Fabrizio is de wanhoop nabij: "Ik kijk wél om naar mijn zoon! Dit gaat nog eindigen in een zware depressie"

23 juli 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Fabrizio (26) heeft de bodem bereikt. De vele verhalen - dat hij een geheime zoon heeft naar wie hij niet omkijkt, en dat hij sinds de breuk met Pommeline vrouwen behandelt als wegwerpproducten - laten littekens na bij de stoere ‘Temptation’-bink. “Iedereen vindt mij een smeerlap, ik krijg dit nooit meer rechtgetrokken”, zegt hij radeloos.

Hij had alles wat een man gelukkig kan maken, Fabrizio, en hij leek er als geen ander in te slagen munt te slaan uit zijn ‘Temptation’-deelname. De vrouw van z’n dromen aan zijn zijde, een succesvolle tattoozaak, een blitse auto, een passage in het VIJF-programma‘Sex Tape’ met - toen nog - zijn Pommeline, enkele honderdduizenden volgers op sociale media, bewonderende blikken op straat, noem maar op.

Een halfjaar later zit het imago van Fabrizio Tzinaridis vol blutsen en deuken. En dat laat hem allesbehalve koud. Compleet ten einde raad, de totale inzinking nabij zelfs, wil Fabrizio één keer zijn kant vertellen van de vele schandaalverhalen die hem achtervolgen. In de mate van het mogelijke, want een bizar wurgcontract met de Nederlandse tv-zender RTL maakt het hem onmogelijk om helemaal vrijuit te praten. En ook dát vreet aan Fabrizio.

‘Ik walg van hem’

Door zijn deelname aan ‘Temptation VIPS’, dat enkel via een Nederlandse betaalzender te zien is, is Fabrizio contractueel verplicht om de lippen stijf op elkaar te houden over zijn huidige amoureuze status. Dat hij al even gebroken heeft met Pommeline bijvoorbeeld, en een tijdje samen is geweest met ‘Temptation VIPS’-verleidster Julia. Die hij dan weer bedrogen zou hebben met een ‘Ex On The Beach’-deelneemster. Om Julia daarna definitief aan de kant te schuiven voor Maithé, een ex-Miss België-kandidate die ooit gelinkt werd aan Thibaut Courtois.

“Fabrizio is nu eenmaal een enorme player”, weet de Nederlandse YouTube-ster Michella Kox. “Hij gebruikt het ene meisje na het andere. Ik walg ervan. Een vrouw is géén speelbal!”

De jongste schandaalhistorie rond Fabrizio doet alle relatieperikelen echter naar de achtergrond verschuiven. Want in één van haar videoverhalen zegt diezelfde Michella dat Fabrizio een ‘geheim kind’ zou hebben. “Dat zou nu ongeveer twee jaar oud zijn”, vertelt Michella. “Ik heb er zelfs al enkele foto’s van gezien. Pommeline zou dat trouwens geweten hebben. En ja, voor deze onthulling zal Fabrizio mij waarschijnlijk haten, maar ik heb de bewijzen wel degelijk gezien.”

