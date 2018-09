Fabrizio: "In het begin van onze relatie was Pommeline onbetrouwbaar" Redactie

07 september 2018

10u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Pommeline en Fabrizio zijn intussen al een kleine zeven maanden een koppel, en hun relatie is in die tijd erg gegroeid. De twee vertellen in HUMO dat Fabrizio best jaloers aangelegd is. "In het begin was ze voor mij onbetrouwbaar", klinkt het.

Dat hij heel jaloers is, geeft Fabrizio grif toe. "<Ik heb trust issues. Ik ben te vaak genaaid om nu plots naïef een vrouw als een godin te aanbidden. In het begin van onze relatie was Pommeline onbetrouwbaar. Althans, zo zag ik het, want om het even welke vrouw was op dat moment onbetrouwbaar in mijn ogen. Maar Pommeline heeft mij laten zien dat ik haar kan vertrouwen. Dat ze niets te verbergen heeft. Dat heeft tijd gekost, veel tijd, en alleen al daarom bewonder ik haar zo. Elk ander meisje had het al lang opgegeven, maar Pommeline zei gewoon: 'Ik ben te vertrouwen. En neem gerust je tijd om daarvan overtuigd te raken.'"

Hij had zich zelfs voorgenomen om geen relatie meer te beginnen. "Ik had besloten om de rest van m'n leven single te blijven. Ik was daar radicaal in: geen kwetsbaarheid meer. Maar toen kwam Pommeline en moest ik dat principe wel laten varen."

Pommeline vindt ontrouw overigens erg onkuis. "Als het echt goed zit in je relatie, als je die andere oprecht graag ziet, dan ga je niet vreemd. En ik ben uiteraard niet heilig: ik heb in het verleden al iemand bedrogen, en Fabrizio heeft dat ook al gedaan. Maar dat waren dan flinke wake-upcalls: als ik zover ga, dan zit ik niet goed in mijn vel in mijn relatie."

