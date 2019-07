Fabrizio in de clinch met Nederlandse ‘roddelkoningin’: “Ik walg van hem!” MV

18 juli 2019

10u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Het zit er bovenarms op tussen ‘Temptation’-verleider Fabrizio en Michella Kox, een Nederlandse reality-ster, presentatrice en zogenoemde ‘roddelkoningin’. In een video op Youtube doet Michella een aantal onfrisse verhalen over Fabrizio uit de doeken, die hij ongetwijfeld liever verborgen zou houden. Wat is er aan de hand?

Dat het definitief over en uit is tussen ‘Temptation’-verleider Fabrizio (26) en Pommeline (25) is een feit. Er kwam niet alleen een einde aan hun verloving, Fabrizio wil z’n tattooshop in Gent aan haar overlaten. Zo hoeft hij haar ook niet meer op het werk te zien. Maar vergis je niet: ondanks alles blijven de twee ex-geliefden elkaar nog geregeld zien. Fitnesscoach Ahmed, de personal trainer van zowel Fabrizio als Pommeline, heeft een filmpje gepost, en daarop is het ex-koppel samen in de gym te zien.

En ook Fabrizio pakt uit met een video waarin Pommeline ‘optreedt’. Het filmpje is opgenomen in Fabrizio’s Tattoo Saloon in het Limburgse Beringen. Pommeline ziet er niet bijster vrolijk uit. Ze steekt bovendien haar middelvinger naar Fabrizio op. Pommeline volgt Fabrizio trouwens niet meer op Instagram. Omgekeerd is dat wél nog het geval.

Of Fabrizio in ‘Temptation Island VIPS’ dus in de fout is gegaan? Dat moet nog blijken: het programma, dat enkel in Nederland te bekijken is, loopt nog volop. Maar de kans dat Fabrizio zijn toenmalige verloofde Pommeline daar ontrouw is geweest, is sowieso groot. Want volgens insiders is dit het strafste ‘Temptation’-seizoen ooit. De uitgelekte beelden van Fabrizio met een sexy vrouw op het strand zeggen trouwens ook genoeg. Haar naam is naar verluidt Julia Muller, één van de verleidsters van ‘Temptation Island VIPS’.

Korte romance

De Nederlandse reality-ster, presentatrice en roddelkoningin Michella Kox maakt trouwens bekend dat ze Fabrizio een hotel heeft zien binnengaan met een blonde vrouw “die helemaal niet op Pommeline leek”. Volgens Michella - die haar eigen YouTubekanaal heeft - heeft Fabrizio met de dame in kwestie een korte romance beleefd. En wat Julia betreft: die relatie zou al voorbij zijn.

In één van haar filmpjes zegt Michella Kox dat Julia koudweg werd gedumpt. “En Fabrizio zou niet zo aardig voor haar zijn geweest”, zegt ze. “Na de opnamen van ‘Temptation Island VIPS’ waren Fabrizio en Pommeline trouwens nog een koppel, hoor. Maar hij kon verleidster Julia niet vergeten. Toen zijn ze stiekem gaan afspreken. En pas na enkele afspraakjes zou Fabrizio het hebben uitgemaakt met Pommeline. Hij had Julia zelfs al aan zijn ouders voorgesteld en omgekeerd! Toch vertoonde die ‘relatie’ al snel mankementen. Fabrizio zou te overheersend zijn geweest. Toen ze samen naar een discotheek gingen, heeft Fabrizio ook gekust met een vriendin van Julia. Maar Julia was zó verliefd op hem dat ze het heeft toegelaten. Een tijdje later heeft Fabrizio met iemand uit ‘Ex on the Beach’ seks gehad. Dat heeft hij aan Julia opgebiecht. En zij zag ook dát door de vingers, zo verliefd was ze. Zij accepteerde gewoon álles van hem. Fabrizio liet Julia na een tijdje gewoon zitten op hun afspraakjes. En ja, nu heeft hij haar gedumpt...’

Nieuwe relatie?

De gespierde kleurplaat heeft intussen naar verluidt alweer een nieuw lief. “Een Belgisch fotomodel”, vertelt Michella. “Al zou het volgens Fabrizio alleen maar vriendschap zijn. Maar dat zei hij eerst ook over Julia. Fabrizio is een grote player, ja. Hij gebruikt het ene meisje na het andere en loopt gewoon zijn pik achterna. Ik walg ervan. Een vrouw is géén speelbal!”

Wie het meisje in kwestie is? Volgens enkele welingelichte bronnen zou het om Maithé Rivera Armayones gaan. Een sierlijke naam voor een beeldschone jongedame. Zij schopte het begin 2017 tot Miss België-finaliste, en enkele maanden later werd ze met Rode Duivel Thibaut Courtois op Mallorca gesignaleerd. ‘Thibaut en ik zijn gewoon vrienden’, zei Maithé toen. En nu zegt ze precies hetzelfde over Fabrizio...

Zolang ‘Temptation VIPS’ niet is afgelopen, mag Fabrizio niets over zijn huidige relatiestatus lossen. Misschien ontkent Maithé daarom dat ze een relatie hebben? Hoe dan ook, we komen het nog wel te weten. En als ze toch een koppel zijn, rijst de vraag of Fabrizio het met dit meisje wél serieus meent...