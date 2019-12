Fabrizio heeft een nieuw lief: “Het zou heel serieus kunnen worden” LV

23 december 2019

14u34 1 Showbizz Fabrizio Tzinaridis (27) heeft een nieuw lief. Dat verklapte hij in de YouTube serie ‘Cartalks’ van ‘Temptation’-collega Joshua Feytons (23). Hij vertelde ook over zijn drugsverleden, neuscorrectie en nieuw gebit.

Het liefdesleven van Fabrizio ging het afgelopen jaar, na zijn split met Pommeline, uitgebreid over de tongen. Daarop besloot hij de lippen stijf op elkaar te houden over nieuwe romances, maar in een nieuwe aflevering van ‘Cartalks’ bekent hij aan Joshua dat er iemand nieuw in zijn leven is. “Ik kan het nu wel toegeven dat ik met een bepaald persoon aan het daten ben.”

“Ze geeft mij het gevoel van: het zou wel eens heel serieus kunnen worden”, vertelt hij, maar erg veel details voegt Fabrizio er niet aan toe. “Dat is uit voorzorg, zodat mensen zowel mij als haar met rust laten. Het is gewoon nog te pril.”

Fabrizio is ook openhartig over zijn verleden met soft- en harddrugs. “Het werd mijn ondergang. Ik heb gestolen om mijn verslaving te kunnen onderhouden. Ik schaam me ervoor”, bekent hij. “Ik zat elke dag in een roes. Soms kwam ik twee weken niet thuis.”

Joshua haalt tenslotte Fabrizio’s neuscorrectie aan. “Ik had een typisch Griekse neus. Ik had daar al lang een probleem mee en wou ook mensen bewustmaken en zeggen: het kan, je hoeft je er niet voor te schamen.” Over zijn tanden geeft hij dan weer toe dat het niet écht nodig was. “Ik had geen extreem slecht gebit, maar ik moest twee jaar een beugel dragen om ze recht te krijgen. En ze waren aan het afslijten door het knarsen in mijn slaap. Dus heb ik ze laten vervangen door kronen.”