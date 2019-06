Fabrizio gespot met een andere vrouw DBJ

05 juni 2019

07u46 5 Showbizz Er wordt al een tijdje geopperd dat Pommeline en Fabrizio uit elkaar zijn en dat lijkt een foto in de Nederlandse media nu te bevestigen. De Limburgse tattoo-artiest werd immers gespot op het strand met een andere vrouw.

Die andere dame zou Julia Muller zijn, een van de verleidsters die naar verluidt meedoet aan het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island VIPS’. Hoewel Pommeline en Fabrizio het nooit officieel bevestigden, wordt aangenomen dat zij deelnamen aan het programma. Fabrizio zou dus gevallen zijn voor de charmes van de blonde verleidster.

Dat het niet goed gaat tussen Pommeline en Fabrizio valt af te leiden uit hun activiteit op sociale media. Waar het koppel in het begin van hun relatie bijna dagelijks een gezamenlijke foto de wereld in stuurde, blijft het nu al weken stil. Vorige week toonde Pommeline bovendien hoe ze een tatoeage van Fabrizio liet verwijderen. “Een oude fout verwijderen”, schreef de kliniek waar ze dat deed daar op Instagram toen bij.

Pommeline en Fabrizio waren sinds oktober vorig jaar verloofd en hadden plannen om in de zomer van dit jaar te trouwen. “Normaal gezien gaan we volgend jaar trouwen”, vertelde Pommeline daar toen over. “Ergens in de lente of de zomer, met hoop op mooi weer. Ik wil eigenlijk wel een redelijk groot feest. We zijn nog niet zó lang samen, maar het gevoel zit echt goed, en dat is wat telt.”