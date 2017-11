Fabeltjeskrant komt terug in 3D Redactie

Bijna vijftig jaar nadat de allereerste Fabeltjeskrant de kijkbuiskinderen betoverde, is een 3D-animatieversie van het kinderprogramma in aantocht, schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Volgend jaar oktober moet een half uur durende special op televisie te zien zijn. In 2019 leest Meneer de Uil weer dagelijks een verse Fabeltjeskrant voor, dat willen Robin de Levita (zoon van bedenker Loek de Levita) en productiehuis Rubinstein.

De ontwerpen van de blauw-gele oehoe, Juffrouw Ooievaar, Bor de Wolf, gebroeders Ed en Willem Bever en Meneer de Raaf zijn klaar. "Ze zijn, net als in de oorspronkelijke serie, van vilt. Dat was heel belangrijk voor mij", legt De Levita uit. "Dat geeft een zachte uitstraling, door vilt valt het licht op een mooie manier op hen. Ik zag ooit een digitale Mickey Mouse die erg 'plastic' was geworden. Dat wilde ik onder geen beding."