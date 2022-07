‘F.C. De Kampioenen’-petitie overschrijdt kaap van 50.000 handtekeningen, ook Jacques Vermeire roept op tot tekenen

TV Slachtof­fer van de ‘Tinder Swindler’ krijgt dan toch geen schadever­goe­ding van ING

Een van de slachtoffers van de ‘Tinder Swindler’ krijgt geen schadevergoeding van ING. De Zweedse Pernilla Sjöholm was naar de rechter gestapt omdat ze vindt dat de bank zijn zorgplicht niet was nagekomen toen zij in november 2018 overboekingen deed aan een ING-rekeninghouder, die later een oplichter bleek.

