F.C. De Kampioenen krijgt Monopoly-editie en fans kunnen stemmen over tekening op spelvak BDB

14 april 2020

06u00 3 Showbizz Goed nieuws voor alle fans van ‘F.C. De Kampioenen’. De populairste en plezantste café-voetbalploeg van Vlaanderen krijgt nu ook haar eigen Monopoly-editie. En voor het laatste lege vakje op het spelbord wil Eén een beroep doen op de fans van de serie.

De officiële Monopoly-versie blijft trouw aan het originele spelconcept, maar wordt in een Kampioenenjasje gestopt: alle locaties van het klassieke spelbord worden aangepast naar plekken uit de serie, de stations worden vervangen door de bekendste vervoersmiddelen uit de reeks en ook de typische versnaperingen van de Kampioenen komen aan bod op het spelbord. Zo zal je bijvoorbeeld het duivenkot van Fernand kunnen kopen, kan je met Nero een hondenshow winnen en spreken we niet over ‘de bank’ maar over ‘de clubkas’.

Fans kunnen stemmen

Voor het spel in de winkel ligt, heeft Eén nog de hulp nodig van alle fans. Er is namelijk nog een leeg vakje op het spelbord. Het Monopoly-bord bevat twee nutsbedrijven. In deze speciale Kampioenenversie worden deze twee vakken ingevuld door eten en drinken dat vaak in de reeks wordt genuttigd. Als eerbetoon aan Johny Voners werd er al gekozen voor de dagschotel van Xavier. De fans kunnen vanaf dinsdagochtend 14 april via de website van Eén stemmen voor het tweede vakje. Er is keuze tussen de Boma-worst, het botje van Nero, de chocomelk van Marc, de orangeade van Maurice, de porto van Carmen, de pralines van Pascale, de thee van Doortje en het vieuxke van Fernand. De vakjes zijn ontworpen door tekenaar Hec Leemans, de man achter de stripreeks.

Stemmen kan vanaf dinsdagochtend tot en met 20 april. Op dinsdag 21 april wordt het winnende vakje bekendgemaakt. De limited edition van Monopoly ligt vanaf dit najaar in de winkels, maar de fans kunnen het nu ook al reserveren via www.monopolyfcdk.be. Zo krijgen zij het spel als allereerste toegestuurd.