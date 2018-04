F.A.C.T.S: de eerste dag in beeld SD

07 april 2018

18u34

Bron: DP Communications 7 Showbizz Twee keer per jaar wordt Flanders Expo omgetoverd tot de fantasiewereld ‘FACTS’ waar alles dat ook maar iéts te maken heeft met fantasy, animatie, strips, films, series, science fiction en videospelletjes tot leven komt. Vandaag werd de Spring editie afgetrapt en overspoelden tienduizenden Comic Con fans uit België én ver daarbuiten Flanders Expo, voor de grootste Comic Con van de Benelux.

Dit jaar viert FACTS (Fantasy Anime Comics Toys Space) zijn 25ste verjaardag. Dat betekent een kwarteeuw aan filmsterren, grote artiesten, zinderende cosplayshows én dertig edities. Nationale en internationale cosplayers werkten maandenlang om hun creatie te tonen tijdens de parades en in de wandelgangen. Van verschillende Disneykarakters over Jon Snow uit 'Game of Thrones' of Homer Simpson. Je kan het zo gek niet bedenken of je loopt ze tegen het lijf op FACTS.

FACTS is dé Belgische referentie in de Comic Con wereld. Sinds 1993 ontmoet je er de grootste sterren, kan je deelnemen aan tientallen workshops en ontdek je unieke hebbedingen, limited editions en collector's item van honderden gespecialiseerde exposanten uit binnen- en buitenland. Op deze dertigste editie tekenden topacteurs als Gillian Anderson, Joe Keery, Isaac Hempstead-Wright, Manu Bennett en Cobie Smulders present.

Wie wil, kon tijdens deze editie van FACTS een workshop 'Learn to draw: The Simpsons' volgen of meedoen aan de karaoke sessies. Japanse ballads, de tofste tv-intro’s, de 'Pokémon karaokemon' weerklonken door Flanders Expo en er vond zelfs een heuse 'Thor’s Voice Battle' plaats.

Moedige krijgers probeerden 'The Beast' te verslaan, het grootste opblaasbare obstakelparcours ter wereld. Op zaterdag bleef 'The Beast' overeind, maar morgen, zondag, krijgen strijders opnieuw een kans. Voor deze editie heeft het beest zich trouwens in twee gesplitst, zodat twee keer zoveel mensen ten strijde konden trekken.

Gedurende het hele weekend worden er meer dan 30.000 FACTS-fans verwacht in Flanders Expo. Morgen, zondag 8 april, openen de deuren van FACTS opnieuw om 10u. Alle info en tickets via www.facts.be