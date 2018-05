Ezra Miller speelt jonge Salvador Dali in nieuwe film TC

14 mei 2018

14u58 0 Showbizz Ezra Miller (25) zal de rol van de jonge Salvador Dali spelen in de nieuwe biografische film 'Dali Land'. Een nieuwe stap in de carrière van de jonge acteur wiens carrière de laatste tijd een hoge vlucht neemt.

Eerder raakte al bekend dat Ben Kingsley de rol van de oudere Dali zal spelen in 'Dali Land'. Maar in een reeks flashbacks zal Ezra Miller de kunstenaar in zijn jonge jaren vertolken. 'Dali Land' speelt zich af in 1973 en we zien het verhaal van Dali door de ogen van een jonge galeriehouder die de schilder helpt bij de voorbereidingen van een grote tentoonstelling. Naast Kingsley en Miller spelen nog enkele andere topacteurs mee. Zo speelt Lesley Manville de rol van Gala, de bazige vrouw en muse van Dali. Tim Roth vertolkt dan weer Captain Moore, de rechterhand van de kunstenaar. De film wordt later dit jaar opgenomen in Spanje, Canada en New York.

Rijzende ster

Dat Ezra Miller voor deze film gekozen werd, mag niet verbazen. Ten eerste zijn er wel wat fysieke gelijkenissen met Salvador Dali. Maar anderzijds geldt de acteur ook als een rijzende ster in Hollywood. De laatste jaren rijgt Miller immers de succesrollen aan elkaar. In de 'Fantasic Beasts'-filmreeks heeft hij als Credence Barebone een belangrijke rol en recent was hij ook te zien in 'Justice League' waarin hij The Flash speelt. Zopas raakte ook bekend dat er in 2020 ook een aparte film over dat DC Comics-personage zal volgen.