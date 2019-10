Extra voorstellingen voor theaterstuk Gert Verhulst en Karen Damen

SDE

03 oktober 2019

07u52 0 Showbizz ‘Chateau Cupido’, het nieuwe theaterstuk van Gert Verhulst (51), James Cooke (34) en Karen Damen (44), blijkt een groot succes. Nadat er eerder al 5.000 tickets in minder dan 24 uur over de toonbank gingen, worden er nu twee extra voorstellingen aan de speellijst toegevoegd.

In ‘Chateau Cupido’ plant de populaire tv-presentator Jack (rol van Gert) een amoureus weekendje met zijn maîtresse Bettie (Karen) in de Ardennen. Buurman Alain (James) gooit roet in het eten. En het publiek lijkt wel oren te hebben naar het stuk, dat geschreven werd door Gert, want toen het nieuws bekend raakte, gingen in minder dan 24 uur al 5.000 tickets de deur uit. De 23 shows in Antwerpen zijn allemaal zo goed als uitverkocht.

En dus komt er een bisnummer, in de vorm van twee shows in Gent, op 7 en 8 maart 2020. Het zijn meteen ook de laatste voorstellingen van ‘Chateau Cupido’.

Info en tickets op www.uitgezonderd.be/chateau-cupido.