Experts vinden dat Margriet Hermans de nagel op de kop slaat: “VRT wordt gerund als een commercieel bedrijf”

TV De Kijk van Ingeborg: “Dit kost me tien jaar van mijn leven”

Vanavond is het tijd voor de grote finale van het survivalprogramma ‘Million Dollar Island’. Wekenlang moesten honderd wildvreemden zien te overleven op een onbewoond eiland. Maar de presentatrice van dienst, Ingeborg, was zelf ook wel eens benieuwd hoe het is om er de nacht door te brengen. Al verloopt dit niet helemaal zoals ze voor ogen had... “Ik zit precies in een spookhuis. Daar zat écht iets heel groot!", klinkt het angstig.