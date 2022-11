Experts reageren na kritiek op ‘De Vermeires’: “In het allerbeste geval wordt dit een soort ‘‘Planckaerts’ van den Aldi’”

TV KIJK. “Dit is de moeilijk­ste beslissing ooit”: trailer derde seizoen ‘Emily in Paris’ gelost

De fans van de populaire Netflixreeks ‘Emily in Paris' kunnen beginnen aftellen. Over exact drie weken, op 21 december, verschijnt het langverwachte derde seizoen op Netflix. Fashionista Emily Cooper (gespeeld door Lily Collins) is helemaal terug. De trailer, die hierboven te bekijken is, belooft alvast heel wat. Emily zit tussen twee vuren, zowel op professioneel als op romantisch vlak. Zal ze knopen kunnen doorhakken?

16:13