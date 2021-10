Expert uit VTM-programma ‘Ik wil een kind’: “Sommige co-ouders zijn juridisch onzichtbaar”

Vanavond start het programma ‘Ik wil een kind’ op VTM. Daarin gaan mogelijke ouders op zoek naar iemand om samen een kind op te voeden. Co-ouderschap heet dat. Maar wat als er meer dan twee ouders zijn? “Denk maar aan een vrouw die ervoor kiest om samen met een homokoppel een kind op te voeden”, zegt Frederik Swennen, professor familierecht (UA) die ook als expert optreedt in het programma. “De derde ouder is in principe juridisch onzichtbaar.” Bekijk hierboven het gesprek bij HLN LIVE.