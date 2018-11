Experimenteren met wiet is Cathérine Moerkerke niet goed bevallen: “Helemaal beginnen flippen tijdens een optreden” Redactie

09 november 2018

14u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Experimenteren met drugs is iets wat heel wat mensen doen. Bij Cathérine Moerkerke was het echter geen succes. In een interview met HUMO vertelde ze over haar ervaringen met wiet, en gaf ze ook haar ongezouten mening over de #MeToo-discussie.

“Ik heb vroeger weleens wiet gesmoord. In Corsica ben ik ooit van mijn stokje gegaan omdat ik op mijn nuchtere maag marihuana had gerookt”, aldus Moerkerke. “En tijdens een optre­den van Johan Verminnen ben ik beginnen te flippen. Plots voelde ik de helft van mijn lichaam niet meer. ‘Ik ben verlamd,’ schreeuwde ik tegen mijn broer. Ik was vol­ledig in paniek. Mijn broer heeft me naar huis gevoerd en een paar uur later was ik er bovenop, maar ik heb nooit meer een joint aangeraakt. Ik ben niet gevoelig voor versla­vingen. Ik was bijvoorbeeld een gelegenheidsroker. Eén sigaretje in het weekend en gedaan. Ik heb een natuur­lijke rem. Als ik te veel alco­hol heb gedronken, zegt mijn lichaam: ‘Drink nu maar een paar dagen water.’ Zelfs lek­ker eten kan ik laten staan. Als ik morgen alleen nog bruin brood en appels zou mogen eten, zou ik daar geen probleem mee hebben.”

Te veel #MeToo

Moerkerke heeft het intussen ook wat gehad met #MeToo-hype. “Ik ben die discussie zo moe. Ja, ik heb al eens een ongepast sms’je ontvangen, maar daar weet je als vrouw toch mee om te gaan? Ik antwoord kordaat: ‘No, thanks, maar even goede vrienden’. Lichamelijk contact is helemaal uit den boze. Ik raak al eens de arm van iemand aan om hem op zijn gemak te stellen. Wel, ik kan me voorstellen dat een man dat niet meer durft. De slinger is te ver doorgeslagen.”

“Wat is grensoverschrijdend? Blijkbaar mag je zelfs geen kruisjes in een sms’je zetten. Mannen zijn van nature jagers, je moet ze af en toe eens op hun plaats zetten. Ik ben niet zo assertief, maar ik weet wel hoe ik me moet verdedigen. Je weet wat mannen willen en je weet hoe ze zich voelen, dus ga je daar vriendelijk doch vastberaden tegenin. Ik begrijp dat het niet makkelijk is als je in een ondergeschikte positie zit, maar ik heb van al dat grensoverschrijdende gedrag nog niet veel gezien in de media. Ik ben nooit gestalkt of aangerand. Niemand heeft ooit ongevraagd mijn borsten aangeraakt. Misschien moet ik me wel beledigd voelen?”

