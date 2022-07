Exit Véronique en Niko in 'Familie'? "Productie is niet bang van personages te laten sterven, niemand is hier dus zeker van zijn job"

“’Familie’ is niet vies van personages plotseling te laten sterven” krijgt hij als antwoord. Om het soapgemis in de zomer wat te verzachten, hebben de twee castleden trouwens een speciale spin-offreeks in elkaar gestoken, ‘Raven & Louise In Het Nauw’. Elke vrijdag te checken op VTM GO. Ontdek de eerste beelden in een nieuwe Showbits.