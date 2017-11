Exit Jessica uit 'Thuis'! Wie volgt? Ontspoord trouwfeest in 'Thuis' eist eerste slachtoffer HL

20u40 0 VRT Showbizz Het tumultueuze huwelijksfeest van Tom en Judith, waar het overspel van de bruidegom uitlekte, blijft in ‘Thuis’ niet zonder gevolgen. Jessica, de jonge vriendin van dokter Ann, heeft haar koffers gepakt en verdwijnt definitief uit de reeks. Wie volgt?

De Eén-kijkers smullen van het drama na het compleet ontspoorde trouwfeest. De kijkcijfers pieken en ook online zorgt de soap voor ongezien veel reacties. Zeker nu de rook langzaam begint op te trekken. Jessica is de eerste in de rij die knopen doorhakt. Het veel jongere lief van dokter Ann voelde zich op de bewuste bruiloft eerst ongewenst, daarna beledigd en vervolgens belachelijk gemaakt. Het huwelijksaanzoek van dokter Ann was er helemaal teveel aan. Jessica is het beu, pakt haar boeltje en zien we nooit meer terug. Dat is slecht nieuws voor actrice Ditte Jaspers, die op zoek moet naar een andere job.

"Ja, mijn laatste opnamedag was erg emotioneel", zegt Ditte. "Tijdens de opnames viel het allemaal nog mee, maar na mijn laatste scène moest ik echt afscheid nemen en dat was toch moeilijker dan verwacht. Het blijft een einde van een mooi hoofdstuk. Ook al weet ik dat ik altijd terecht kan blijven bij mijn lieve collega's. Maar, ja, het leven gaat ook gewoon door. Dus: op naar het volgende!"

Kristof Ghyselinck

En wat wordt dat?

"De herneming van de musical ‘Sisters of Swing’, over het leven van de Andrew Sisters, staat al in mijn agenda. Daarnaast hoop ik ook aan de slag te blijven als stemactrice, iets wat ik met veel plezier doe. Maar voor de rest is het afwachten en veel audities doen, zoals iedereen in dit vak. Op dit moment geniet ik van de zon in Californië. Reizen stond bovenaan mijn to-do-lijstje en ik vond dat ik deze trip wel verdiend had."

Je koos al voor een andere look?

"Een nieuw hoofdstuk verdient een nieuwe look! Ik heb altijd al graag met mijn haarkleur gespeeld, maar tijdens de opnames van ‘Thuis’ was dat natuurlijk te moeilijk. Nu ik er over nadenk: de keuze van een andere look viel in mijn leven altijd al samen met grote veranderingen in mijn leven. Dat heeft wel iets, niet?"

Op straat gezet

Ondanks het vertrek van Jessica is de rust nog niet helemaal teruggekeerd in ‘Thuis’. Er moet nog veel puin geruimd worden! Hoe moet het bijvoorbeeld verder met het bruidspaar? Judith dumpte Tom met de woorden: "Ik ga niet vertrekken, gij gaat vertrekken!" Maar gebeurt dat ook?

Tom stuurde op zijn beurt zijn minnares Karin wandelen: "Ik wil je nooit meer zien!" Is dat ook definitief? En hoe zit het met de dokterspraktijk waar Ann en Judith samenwerken? En het advocatenkantoor van Tom en Karin? Bovendien kan Marianne op straat gezet worden door haar ex-schoondochter Judith en zinnen er nog velen op wraak. Vragen genoeg, dus! Jessica is dan wel het eerste slachtoffer in de carrousel die Toms overspel in gang zette, maar zeker niet het laatste.