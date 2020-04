EXCLUSIEVE REEKS. #DitIsMijnKot, aflevering 3: Pat Krimson en Loredana houden muzikale quarantaine TDS

08 april 2020

17u30 5 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block, en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: dj Pat Krimson en Loredana.



Quarantainemaatregelen of niet, Pat Krimson en Loredana houden structuur in hun dag. Ze genieten er van om dagelijks samen te ontbijten. “Ik ben een ochtendmens”, lacht Krimson. “Ik heb al rond de blok gelopen, gefitnesst en op mijn fiets gereden. Nee nee, dat moet je allemaal niet geloven.”

Hij kiest er eerder voor om in alle rust aan zijn dag te beginnen. “Dit is het plaatsje waar ik elke ochtend mijn koffie kom drinken”, zegt hij. “Mijn mails wat checken, kijken of er nieuws is, of er al optredens binnen zijn... dat soort zaken. Maar op dit moment zijn het vooral annulaties, of optredens die verzet worden. Wij hopen dat we tegen de zomer of het einde van de zomer terug muziek aan het maken zijn.”

Muzikaal leven

Thuis bij Pat en Lorendana blijft het er hoe dan ook muzikaal aan toegaan. We zien Loredana een emotioneel nummer zingen, terwijl Pat haar welwillend begeleidt. Daarnaast wordt er ook dagelijks of wekelijks grondig gepoetst - “Een Swiffer voor waar we niet aankunnen” - en nemen Pat en Lorendana de tijd om gezond en in vorm te blijven. “Goedemiddag sportliefhebbers, we zijn aangekomen in de klassieker Zonhoven-Genk-Hasselt-Zonhoven”, moedigt Pat zijn wederhelft op de hometrainer aan. “En wie zit hier aan de leiding? De Italiaanse Loredana De Amicis.” Soms gaat het wel met vallen en opstaan: “Oei, heb je kramp in je been? Gewoon blijven gaan!”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot

