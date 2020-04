EXCLUSIEVE REEKS. #DitIsMijnKot, aflevering 2: Gilles Van Bouwel trekt zich op aan dagelijkse routine LV

07 april 2020

15u00 1 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block, en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we dan ook aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: ‘De Mol’-winnaar Gilles Van Bouwel.



Gilles Van Bouwel (31) mag op zondag z’n kot uit voor de opnames van ‘Café De Mol’, maar alle andere dagen brengt hij thuis door, samen met zijn huisgenote. “Net zoals de hele wereld, zit ook ik thuis vast in mijn kot”, zegt Gilles. “Ik weet dat het heel verleidelijk is, maar ik vind het toch belangrijk om structuur te hebben. Dus ook al denk je bij jezelf: ‘ik moet toch niet naar buiten dus ik doe vandaag gewoon een jogging aan’, zorg dan toch voor structuur. Iedere dag een verse onderbroek en een proper T-shirt, doe gewoon iets ‘deftig’ aan.”

Gilles toont ook waar hij werkt: hij en zijn huisgenoot werken tijdens deze quarantaine netjes naast elkaar. “En daar ben ik heel dankbaar voor, want anders zat ik hier helemaal alleen”, zegt hij. “Wanneer hij zijn werkplaats in de woonkamer toont, merkt hij op dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen werk en ontspanning. “De televisie gaat echt alleen maar ‘s avonds aan. Overdag is het werken, ‘s avonds is er tijd voor ontspanning.”

Tijd voor sport

Ook voor sport maakt Gilles elke dag tijd. “Normaal gezien, zonder coronacrisis, zit ik aan 10u sporten per week. Maar omdat alles gesloten is, werd dat nu een heel stuk teruggeschroefd. Ik heb wel geluk, want ik woon vlak aan een park. Ik kan dus snel even outfitje aantrekken en wat oefeningen gaan doen. Zeg nee tegen de coronakilo’s, jongens!”

