Exclusief: zo transformeert Hilde De Baerdemaeker in Sandy van Grease Jolien Boeckx

05u00 0 Pieterjan Luyten Hilde in de make-up Showbizz Vlaanderen krijgt duidelijk geen genoeg van de zingende Hilde De Baerdemaeker (39). Na ‘Steracteur Sterartiest’ mag ze opnieuw haar talent uitspelen in de theaterversie van de ‘Soundmixshow’. Een van de typetjes die ze daarin speelt, is de knappe Sandy uit ‘Grease’. Benieuwd hoe Hilde daarin transformeert? Bekijk het exclusief hier.

Pieterjan Luyten Hilde voor haar transformatie...

Pieterjan Luyten En na.

Zwarte leren legging, knalrode lippen, pruik met blonde krullen en een sigaretje om het af te maken: het Sandy-pakje zit Hilde als gegoten. Geen wonder, want Hilde stond vroeger graag voor de spiegel om haar idool uit de film Grease na te spelen. “Ik was eigenlijk een hele grote fan van de Soundmixshow. Mijn buurmeisje en ik hielden ervan om te playbacken voor de spiegel. En wat zongen wij dan? Jawel, de liedjes van Grease”, lacht ze. “En ik was dan Sandy, natuurlijk. Pure nostalgie dat ik van haar nu mijn job mag maken.” De film kent Hilde ondertussen vanbuiten. Aan inlevingsvermogen voor haar rol in de ‘Soundmixshow’ dus geen gebrek. “Ik heb die film wel drieduizend keer gezien, denk ik. Maar dat was ook de eerste echte - geen animatiefilm meer - die ik mocht zien als beginnende puber. Voor die tijd al vrij vernieuwend, want daarin werd al stevig gekust. Dat was geen ‘Bambi’-film meer, maar al eerder iets voor de ‘grote mensen’ (lacht).”

Om in Sandy – slechts een van haar personages in het stuk - te transformeren, heeft Hilde slechts een half uurtje in de make-upstoel nodig. “Ik lijk dan ook keihard op haar, hé… Ha-ha-ha, nee dat is totaal niet waar! Het was maar een mopje.” Deze theaterversie van de ‘Soundmixshow’ mag dan Hildes eerste deurenkomedie in het theater zijn, de actrice ademt een en al humor. “Ik vind dit geweldig leuk om te doen! Da’s topsport zelfs, want uw energielevel ligt super hoog. En dan zeker met die twee energiebommekes van Peter Van De Velde en Peter Van Asbroeck naast je. Pure magie”, glundert Hilde. James Cooke kon zich als producent van theaterhuis Uitgezonderd geen betere hoofdrolspeelster strikken. “Alleen”, zegt Hilde, “’Ik weet niet of ik wel kan zingen’, zei ik tegen James toen hij me vroeg. Want ja, bij Soundmixshow denk je uiteraard aan zingen. Ik zing graag, hé. Maar gewoon thuis, onder de douche – je kent dat wel.” Van ‘Steracteur Sterartiest’ was op dat moment nog geen sprake. “Het toeval wil dat ik net in diezelfde week plots werd gevraagd voor dat programma. ‘Wil iedereen mij nu horen zingen of wat?’, dacht ik”, lacht Hilde. “Maar eigenlijk kwam dat wel goed uit. Zo kon ik tenminste léren zingen (bulderlach).”

Pieterjan Luyten Tijdens haar transformatie

Pieterjan Luyten Hilde krijgt haar pruik opgezet

Pieterjan Luyten

Bij 'Steracteur Sterartiest' leerde ze de skills. “Ik heb van Lady Linn vooral geleerd hoe ik moet ademhalen en mijn stem gebruiken, en dat ik moet dùrven mijn keel openzetten. Eerst zong ik gewoon met mijn spreekstem, maar da’s helemaal anders dan met je zangstem”, legt ze uit. “Ik ben nog altijd geen zangeres geworden, hé. Laat dat duidelijk zijn. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, ik kan wel een beetje zingen”, glimlacht ze bescheiden. En dat mag ze in deze theaterversie van de ‘Soundmixshow’ nog maar is bewijzen. Wie zich een musical verwacht, is er wel aan voor de moeite. “Het blijft nog altijd een toneelstuk, vooral tijdens het eerste gedeelte. In het tweede gedeelte komt de Soundmixshow aan bod, die zich vooral backstage afspeelt met serieus veel straffe humor – je gaat echt in uw broek doen van het lachen. En uiteraard gaan we dan ook écht zingen zoals dat in de Soundmixshow hoort (lacht).”

De ‘Soundmixshow’ gaat vrijdag op 12 januari in première en loopt tot en met 4 februari in het Fakkeltheater Antwerpen. Info en tickets: www.uitgezonderd.be