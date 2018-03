EXCLUSIEF: 'Temptation'-Zwanetta laat pauwveer tatoeëren op achterkant bil Peter Lanssens en Henk Deleu

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Zwanetta Meyer (21) uit Apeldoorn in Nederland, een zwoele verleidster in 'Temptation Island', liet deze namiddag een tattoo zetten in Louis’ Tattoo Boutique in het West-Vlaamse Kortrijk.

Ze deed er samen met goeie vriendin Maxime Kempees (24) uit Almelo, ook een verleidster, vijf uur over om ter plaatse te raken met de wagen, door enkele ongevallen in Nederland en een file in Antwerpen. Maar ze hadden het er voor over. Zwanetta liet een pauwveer met 'mandala henna kunstwerkjes' eromheen op de achterkant van haar rechterbil plaatsen. "Ik zag het werk van Louis Gürke op Instagram. Ik ben helemaal onder de indruk van zijn strakke lijnen en mooi schaduwwerk. Het is mijn achtste tattoo. Ik ga altijd voor kwaliteit op mijn lichaam, want het staat er voor altijd op. Ik heb afgezien, mijn lichaam is helemaal op. Maar het resultaat is supermooi. Ik kom later nog enkele keren terug naar Kortrijk, want ik wil mijn hele been en misschien ook nog een arm vol tattoos laten zetten", aldus Zwanetta, die nadien nog samen met Maxime smulde van een 'superlekkere' hamburger in de bekende zaak Paul’s Boutique in Kortrijk.

Zwanetta blijft de jongste afleveringen wat op de achtergrond in 'Temptation Island'. Blijft dat zo? "Mezdi is terughoudend momenteel, laat ons met zijn allen hopen dat hij weer wat losser wordt nadat hij op het volgende kampvuur foute beelden ziet van zijn Daniëlle", glimlacht Zwanetta. "Want hij is en blijft 'sneaky' natuurlijk", aldus de Nederlandse schone. Over naar Louis Gürke, die enkele weken geleden al een eilandje met een palmboom op de kont van Kevin zette, bovenop de naam van Kevin zijn ex Megan. "Natuurlijk is het mooie reclame", zegt Louis Gürke. "En als het van mij afhangt, mogen alle deelnemers van 'Temptation Island' hier een tattoo laten zetten." Ook Zwanetta zag de tattoo op de kont van Kevin al. "Jammer dat het op zijn kont is, maar het is wel mooi en het is zeker beter dan wat er eerst stond", lacht ze.