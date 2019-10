Exclusief: Sean en Niels worden coverboys van nieuwe Joepie, speciaal voor Rode Neuzen Dag MVO

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Volgende week is het zover, op 15 oktober ligt Joepie nog één keer in de rekken, speciaal voor Rode Neuzen Dag. Vandaag mogen we de indrukwekkende coverboys echter al bekendmaken: Sean D’hondt en Niels Destadsbader kropen onder de douche voor hun favoriete jeugdblad.

Uiteraard legden ze ook hun ziel bloot in een bijhorend interview, dat je volgende week in Joepie kan lezen. Joepie werd door Het Laatste Nieuws nog één keer in het leven geroepen om Rode Neuzen Dag te steunen. De tijdelijke redactie bestond uitsluitend uit DPG Media-vrijwilligers die destijds nog bij Joepie hebben gewerkt, dus lezers mogen zich verwachten aan een erg authentiek exemplaar. Voor vijf euro kan je er eentje op de kop tikken. Per verkocht exemplaar gaat er drie euro naar het goede doel.

Uiteraard is er naast het interview met Sean en Niels ook nog sprake van alle vertrouwde rubrieken, zoals de Romantische Plakker, Seks & Body, Dialoog, de Horoscoop, een pak leuke testjes en héél veer sterren-nieuws.

Joepie is vanaf 15 oktober verkrijgbaar, en ligt nog tot november in de rekken.