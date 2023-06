EXCLUSIEF. "Peter van de Veire zit niet op zijn plaats”: bekende ex-medewerkers zien sombere toekomst voor Radio 2

Celebrities Hoe Salma Hayek (56) ‘eeuwig jong' blijft: “Ik train m’n armen terwijl ik m’n tanden poets”

Eén van de verrassingen in het zesde seizoen van de Netflix-serie ‘Black Mirror’ is de opmerkelijke gastrol van Salma Hayek (56). De Mexicaanse actrice steelt dezer dagen trouwens niet alleen de show op het kleine scherm, ook op sociale media laat ze van zich spreken. Zo behaalde een recente bikinifoto in een mum van tijd 1,5 miljoen likes. Het geheim voor haar tot de verbeelding sprekende looks? Het blijkt niet diëten of sporten te zijn...