Exclusief! Onze man was op de mysterieuze ‘The Masked Singer’-reveal party: “Echt alles is in thema”

TV Amerikaan­se actrice Brooke Shields getuigt over verkrach­ting in nieuwe documentai­re: “Ik was bang dat ik zou stikken”

In het begin van haar carrière is de Amerikaanse actrice Brooke Shields (57) verkracht. Dat vertelt ze in ‘Pretty Baby’, een nieuwe documentaire die op het Sundance Film Festival in de Verenigde Staten in avant-première is gegaan. “Het was als een gevecht”, klinkt het onder meer.

21 januari