EXCLUSIEF. Josje Huisman toont haar zelfgebouwde vakantiehuis op wielen: “Mijn zoontje Kamari is er gek op!”

Het Vakantiehuis Go with the flow is het levensmotto van Josje Huisman (36) en dat weerspiegelt zich ook in haar vakantiehuis. Met een gele camper trekt de voormalige K3-zangeres op pad door Europa, samen met haar zoontje Kamari (3,5). In de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’ toont de Nederlandse haar vakantiehuis op wielen en vertelt ze ook over haar leven als single mama. “Ik geloof nog steeds in de liefde.”

Josje kocht de camper vorig jaar in juni, zo vertelt ze aan Birgit Van Mol, het gezicht van de HLN Originals-reeks. “Het was toen een doodgewone bestelwagen. Ik heb hem zelf leeggemaakt, schoongemaakt en geïsoleerd. ‘t Is niet supergroot, maar ik heb hier alles wat ik nodig heb. Een bed, een keukentje, opbergruimte, een koelkast en zelfs een douche en een toilet. De wc is een soort van bak en je moet er gewoon op gaan zitten en kakken. (lacht) Voor de grote boodschap is er een apart zakje, plassen doe je in de bak zelf. Op het dak liggen er zonnepanelen en als ik rij wordt er intussen een accu opgeladen.”

Geen toeters en bellen

Huisman gaf haar camper de bijzondere naam Evert. “Al heb ik daar nu een beetje spijt van. Chateau Jos klinkt toch een pak beter. Misschien laat ik dat nog ergens graveren.” De zangeres heeft met de bestelbus intussen een heleboel kilometers afgelegd. “Ik ben er al mee door Frankrijk gereden, tot in Malaga, in het zuiden van Spanje. Ik hou vooral van natuurcampings, zonder veel toeters en bellen. Een rustig plekje waar je een kampvuur kan maken, meer heb ik niet nodig. Ook Kamari vindt het hier geweldig. Hij zit dan naast me, op de passagiersstoel. Ik heb geen kinderslot, maar ik heb het handvat met ducttape afgeplakt, zodat hij geen straffe stoten kan uithalen. Of ik nooit bang ben? Eén keer sliepen we afgelegen op een berg, er was slechts één andere camper. Op een bepaald moment kwamen er daar wat jongeren rondhangen en roken, en toen was ik op m’n hoede. Maar zolang je je gezond verstand gebruikt, is de wereld eigenlijk een veilige plek.”

Josje doorkruist Europa wel zonder man aan haar zijde. Haar relatie met de papa van Kamari liep vorig jaar op de klippen. “En toch geloof ik nog steeds in de liefde”, vervolgt ze. “’t Is niet uitgedraaid zoals ik voor ogen had en fijn was het natuurlijk niet. Ik had tijd nodig om alles een plaats te kunnen geven. Voor Kamari is het echter belangrijkst dat hij z'n mama ontspannen en gelukkig ziet. Het contact met m’n ex is bovendien nog goed, we zorgen samen voor ons kindje. Ik voel me intussen klaar voor een nieuwe relatie, maar ik ben niet naarstig op zoek. Het liefst kom ik gewoon iemand in het wild tegen. (lacht)”

