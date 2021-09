EXCLUSIEF INTERVIEW. Ed Sheeran laat demonen achter zich: “Drank en drugs liet ik vallen de dag dat Cherry zwanger was”

Hij heeft drie nummer 1-albums, 34 miljoen volgers op een Instagram-account dat hij nooit gebruikt én een landgoed ter grootte van een klein dorp. Bovendien vertrekt hij volgende zomer op een tour door Europa die ongetwijfeld weer voor volle zalen zal zorgen. Onder andere hier, in de grootste concerttempel van ons land: het Koning Boudewijnstadion. Toch staat Ed ietwat onwennig tegenover zijn eigen succes. “Oh, echt? Dat meen je niet?”, valt hij uit de lucht wanneer we hem via een Zoomgesprek vertellen dat zijn single ‘Bad Habits’ het zo goed doet in België. Met zijn armen rond zijn opgetrokken knieën lacht hij ietwat verlegen vanuit het zogenaamde ‘Sheeranville’ in Suffolk: “Het blijft altijd zenuwslopend voor mij, echt waar. Ik weet wel dat mijn muziek in het verleden consequent goed gescoord heeft, maar ik ben redelijk kritisch voor mezelf. Bovendien voel ik me altijd weer een nieuwkomer in het vak, want mijn nieuwe albums klinken heel anders dan de oude. Ik ga er dus nooit zomaar vanuit dat alles wat ik uitbreng een hit wordt. Als er twee negatieve reviews staan tussen honderd goede, mag je er zeker van zijn dat ik ze heb gezien. Ik was er bijvoorbeeld van overtuigd dat iedereen een hekel had aan ‘Shape Of You’, terwijl het al weken wereldwijd op nr. 1 stond. Dat is niet zo gezond, ik weet het. Maar ik ben er al iets beter in geworden dan vroeger.”