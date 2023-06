EXCLUSIEF. Hoe de grootste familie plots veel kleiner wordt: wat is er aan de hand met Radio 2? “Weg met de 65-plussers, zeggen de VRT-bazen”

CELEBRITIES Tien jaar na aanklach­ten wegens aanranding en mishande­ling: Kesha treft schikking met muziekpro­du­cer

Na een juridische strijd van bijna tien jaar heeft Kesha (36), bekend van hits zoals ‘Tik Tok’ en ‘Your Love Is My Drug’, een schikking getroffen met haar voormalige producer Dr. Luke. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt via sociale media. “Het is tijd voor mij om deze moeilijke zaak achter me te laten”, klinkt het in een verklaring.