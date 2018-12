Exclusief gesprek: Geert Hoste kiest de figuren die volgens hem 2019 gaan kleuren TDS

29 december 2018

09u36

Bron: Dag Allemaal 0

Nodig de figuren uit die volgens jou 2019 kleur gaan geven, was de opdracht die Dag ­Allemaal aan Geert Hoste gaf. En dus sprak hij af met vier kanjers uit alle hoeken van de samenleving. Hij ging aan tafel met kijkcijferkoning Tom Waes (net 50) - in 2019 zal u hem ook zien als ­acteur in de nieuwe Eén-reeks ­‘Undercover’ - gewezen tv-rechter en huidige grote baas van Comité P Kathleen Stinckens (binnenkort 50), topwielrenner Thomas De Gendt (32) en nieuwe politieke ster Jinnih Beels (42). Hoste verwacht dat ze in het ­nieuwe jaar zullen schitteren als het vuurwerk om middernacht. Het gesprek lees je exclusief in Dag Allemaal.