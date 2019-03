Exclusief dubbelgesprek: André Hazes en superfan Gert Verhulst bewonderen én begrijpen elkaar Jan Ruysbergh

05 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Met ‘Leef’ kent André Hazes (25) eindelijk zijn grote doorbraak in Vlaanderen. Gert Verhulst (51) is fan én geeft vaderlijke goede raad. “Een partner die je met je voeten op de grond houdt, da’s belangrijk”, zegt Gert. “Goh, als mijn vrouw na een optreden zeurt dat ik de vuilniszak buiten moet zetten... pff”, aldus André. Een pittig dubbelgesprek in Dag Allemaal.

Vier jaar nadat het in Nederland een hit was, gaat ook Vlaanderen door de knieën voor ‘Leef’. “Ik vind het fantastisch wat hier met André gebeurt”, zegt Gert Verhulst. De Studio 100-baas was al fan, maar sinds de Nederlandse zanger te gast was in ‘Gert Late Night’ is z’n bewondering enkel toegenomen. En die bewondering is wederzijds, merken we als we met de heren lekker Aziatisch gaan tafelen in Antwerpen. “Heel veel van wat Gert met Studio 100 maakte, is een rode draad in mijn leven geweest”, zegt André. “Nu is mijn zoontje gek op Bumba. En als hij die fase door is, ga ik hem pushen om fan te worden van K3. Al was het maar om papa een plezier te doen.’ (lacht)

Ook bij ons is de docusoap ‘André Hazes: Ik Haal Alles uit het Leven’ rond jou en je familie nu te zien. Wende dat snel, zo’n cameraploeg in huis?

André: Best wel, ja. Ik ben dan ook op­gegroeid met al die aandacht. Voor mijn vrouw was het wat zwaarder.

Waarom?

André: Omdat ze daar soms écht niet op zit te wachten. Wij zijn een normaal gezin, dat ook weleens ruzie heeft of elkaar niet lief vindt. Als die cameraploeg op de stoep staat, dan moet je voor even een masker opzetten en dat kon mijn vrouw niet altijd. Dus als je denkt: ‘Mijn god, wat doet die Monique raar’, dan hadden we gewoon ruzie. En da’s in elke aflevering eigenlijk wel. (lacht)

Zou zo’n realitysoap niets voor de familie Verhulst zijn, Gert?

Gert: Ze hebben me dat al gevraagd, ja. Ik heb de vraag bewust niet doorgespeeld aan Viktor en Marie. Die zouden misschien te enthousiast gereageerd hebben. (lacht) Weet je, ik ben van een andere generatie. Op tv komen, dat was zoals Luc Appermont: je deed een pak aan en je sprak anders. En dan de hele dag een camera in huis… Mijn leven is ook niet zo boeiend als dat van André.

André: Geloof ik niet.

Gert: Och, intussen zou ik het misschien wel overwegen. Maar wat André allemaal doet... Die toont alles, hé. Nog net niet de daad, denk ik.

André: Die filmen we zelf. (lacht)

De liefde voor het levenslied hebben jullie alvast gemeen.

Gert: Tegenwoordig is het bon ton in de intellectuele hoek om dit genre goed te vinden, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Ik heb er altijd oprecht van gehouden en ben ook altijd fan geweest van zijn vader. Toen ik net van mijn eerste vrouw weg was, stonden die cd’s altijd op als ik rondreed met Viktor en Marie. En soms rolden de tranen over onze wangen. Ik weet niet of de kinderen dat wel zo leuk vonden, want die nummers zijn best deprimerend. Niet allemaal, gelukkig. (lacht) Ik vind dat André Hazes enorm onderschat is als songschrijver.

André, jij hebt je in Nederland wel ­dubbel moeten bewijzen omdat je op het terrein van je vader kwam.

André: Ja. Het heeft zeker deuren geopend, maar het was ook een groot risico omdat je altijd vergeleken wordt. Ik was dertien toen ik begon te zingen, ik doe dit nu twaalf jaar. En het is pas de jongste vier jaar dat ik serieus genomen word in Nederland. Er waren momenten dat ik dacht: ‘Ik ga ermee stoppen, want al zou ik nu een poepie (windje, nvdr) laten, die van mijn vader zou nog altijd mooier zijn.’

Gert: Sommige mensen komen ook naar zijn optredens uit nostalgie naar zijn vader. En er gebeurt altijd wel iets als André het repertoire van zijn vader zingt. Wat mij betreft, is hij de enige echte erfgenaam.

Dat klinkt streng.

Gert: Er zijn meerdere mensen - ook bij ons - die teren op wat Andrés vader gedaan heeft. En de meesten doen dat niet goed. Lijkenpikkerij vind ik dat, vergeef me het woord. Daarom vind ik dat André de enige is die recht heeft op dat repertoire.

André: (knikt) Ik denk dat velen ’t met je eens zijn, en ik ook wel. (lacht) Maar ik vind het niet altijd makkelijk om de balans te vinden, want ik wil ook wel mijn eigen ding doen. In mijn recente Ahoy-shows ben ik wat koppig geweest en heb ik minder nummers van m’n vader gezongen, maar dan merkte ik toch dat veel mensen net daarvoor kwamen. Dan word je wel even wakker geschud. Ik mag niet alleen aan mezelf denken.

Je kan er niet omheen dat je vader professioneel je leven bepaald heeft, maar er zijn natuurlijk ook de vele privéherinneringen.

André: Dat is heel dubbel. Ik ben nu zelf vader, dus ik zie dat ik bepaalde dingen anders doe en vooral anders wil voor mijn kind. Veel dingen zijn herkenbaar: ’s nachts werken en daarna lang in de kroeg hangen, en de volgende dag is dat dan niet leuk. (stil) Maar ik heb hem nooit iets verweten, want hij wist gewoon niet beter, dat was zijn vader-zijn.

Gert: Mijn vader werkte bij de spoorweg. Hij was er meer voor mij dan jouw vader er voor jou was, denk ik. Maar ik heb het gevoel dat jij daardoor wel extra je best doet.

Misschien wel té hard. Vorig jaar kreeg je een burn-out en heb je een maand niet opgetreden.

André: Ik was een tijd veel te hard gegaan, altijd maar werken, werken, werken... Dat werd op een gegeven moment te veel.

Gert: Die drang om zich te bewijzen tegenover het publiek, hé. Je denkt soms dat je alles aankunt, maar als het privé niet honderd procent zit, kan je dat niet volhouden en krijg je op een bepaald moment toch je klop. Ik heb het zelf ook meegemaakt: ik lag de hele tijd in mijn zetel en dacht: ‘Dat het maar rap weer avond is, dan kan ik weer in mijn bed gaan liggen.’

Hoe moeilijk was het om als jonge gast te moeten toegeven dat het niet meer ging, André?

André: Héél lastig, ik zag dat echt als falen. Maar het ging niet meer. Die maand rust deed me wel goed. Af en toe het gevoel hebben dat niets móet, dat maakt het draaglijk.

Wat heb je eruit geleerd?

André: Dat ik het nooit meer zover mag laten komen.

Gert: Het is belangrijk dat je iemand hebt die je zegt: ‘How, doe het effe rustig aan’.

Zoals je partner. Jullie hadden allebei een liefdesbreuk nodig om te beseffen: zij is voor mij toch de juiste vrouw.

Gert: (knikt) Ja, maar je moet wel de kans grijpen om dat uit te spreken. Je krijgt maar één keer die kans. Monique was daar heel duidelijk in, zag ik in de eerste aflevering van jouw realityprogramma, André. (lacht)

André: Wat onze redding geweest is: anderhalve maand nadat wij uit elkaar gingen, was onze vakantie gepland. Ik zei: ‘Ik ga wél mee, want waar vind ik anders de tijd om twee weken met mijn kind te zijn?’ Ik heb gewoon het geluk gehad dat daar de liefde weer is opgebloeid. Ik merkte: dit is gewoon het leven dat ik wil.

Dat besefte je daarvoor niet?

André: Het zit zo: ik verdwaal gewoon vrij snel. Als ik vier avonden op het podium op handen gedragen ben en met de band in de kroeg heb gezeten, dan ga ik een beetje zweven. Als ik dan thuiskom en mijn vrouw loopt te zeuren dat ik de vuilniszak nog buiten moet zetten, denk ik snel: ‘Pfff, dit heb ik nu niet nodig.’ Terwijl zij de enige is die me met twee voeten op de grond houdt. Heel belangrijk.

Gert: Dat zweven, ik denk dat jouw vader dat in extreme mate had, dat ’t daar misliep bij hem. Jij hebt op het goede moment de juiste reflex gehad om het anders aan te pakken.

André: Ja, mijn vader zei op zo’n moment ‘Daag!’ en ging terug naar de kroeg, want daar was hij dé man. Bij mij is het ding: mijn vrouw is wat ouder, en los van dat ik van haar hou, ben ik ook bang van haar en luister ik wel. Zij is de enige vrouw ter wereld van wie ik bang ben. (lacht)

Was ze blij toen je bekende dat je als tiener naar prostituees ging?

André: Och, dat zijn uitspraken die ik járen geleden gedaan heb en die ik nu misschien niet meer zou doen. Of ja, misschien wel. (lacht) Als ik een vraag krijg, geef ik altijd eerlijk antwoord. Je leugens moeten onthouden is veel te vermoeiend.

Het vaderschap is genieten, daar zijn jullie het ook over eens.

Gert: Absoluut. Ik ben gezegend met twee topkinderen, al is dat vooral de verdienste van mijn ex-vrouw.

André: Ik vind ’t echt heerlijk! André is tweeënhalf, en het wordt nog elke dag leuker. Als hij 20 wordt, ben ik 42. Ik kijk er nu al naar uit om samen te gaan stappen. En als hij om vier uur naar huis wil, zeg ik: ‘We gaan nog helemaal niet naar huis!’ (lacht) Dat lijkt me te gek, dat is mijn doel.

Jij droomde nog van een dochter, ­vertelde je ons vorig jaar, André.

André: Zeker, liefst van al had ik twaalf kinderen. Ik hou zo van hun onschuld en puurheid. Monique en ik praten wel over een tweede kind. Maar bij ons gaat dat niet op de ­natuurlijke manier.

Gert, jij stond ook nog wel open voor een derde kind.

Gert: We zijn met twee. Als Ellen dat wil, kan ik haar dat niet ontzeggen. Maar ik ben geen vragende partij.

Even iets anders: zien jullie jezelf ooit samenwerken met elkaar?

André: Ik sta daar zeker voor open. Alles wat Gert aanraakt, ­verandert in goud.

Gert: De zakelijke kant interesseert mij niet meer zo erg, maar uit liefde en respect voor André zou ik wel graag met hem werken, ja. Hem nog wat bijstaan bij zijn shows. Maar ik wil me niet opdringen.

Wij zien André ook nog wel in een musical van Studio 100.

Gert: Als ‘40-45’ naar Nederland komt, dan zie ik wel een mooie rol voor André als één van de twee broers. Maar het lijkt me bijna onmogelijk, met zijn agenda.

André: Zeg nooit nooit. Tien jaar geleden stond ik in Nederland in ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ en dat vond ik heel leuk. Dat was natuurlijk het paradijs voor mij: al die knappe vrouwen in de cast en ik als enige hetero. (lacht) Dus wie weet... Maar eerst mijn theatertournee dit najaar in Vlaanderen. En er staan nog een paar andere leuke dingen op de planning. Wait and see!

Showbizz Luc Caals: ‘Jammer dat hij zich niet meer André Júnior noemt’

Showbizz Luc Caals (66) voelt zich niet aangesproken door de kritiek van Gert Verhulst. “Waarom zou ik geen show als ‘Caals zingt Hazes’ mogen brengen?” aldus Luc. “Dan mag ook niemand nog liedjes zingen van Gilbert Bécaud of Elvis, hé.”

“Zijn familie vindt het misschien niet leuk, maar ik bracht al nummers van André Hazes vóór hij stierf, en dat lag mij goed”, zegt Luc. “Uit respect voor André heb ik na zijn dood een jaar gewacht om met mijn tributeshow uit te pakken. De grote Hazes-kenner Martijn Van Lierde zegt dat ik één van de weinigen ben die het repertoire met respect brengt en dat is ook zo, vind ik. Die shows zijn altijd heel verzorgd, met live­orkest en goede belichting.”

‘De enige echte’

En de mensen houden ervan, zo blijkt. “Als ik bij een gewoon optreden eens níet enkele nummers van André Hazes breng, spreken ze mij daarop aan”, zegt Luc. “Daarom ben ik ook van plan die liedjes te blijven zingen. Op 22 juni is er nog een grote show gepland in de Elckerlyc in Antwerpen. Ik ben nu ook bezig met het project ‘Ode aan de keizers van het Vlaamse en Nederlandse lied’, en ook daar mogen nummers van André Hazes zeker niet ontbreken.”

Met zoon André heeft Caals nog geen contact gehad. “Ik vind het jammer dat hij die ‘Jr’ achter zijn naam heeft laten vallen, want zijn vader is toch de enige echte”, aldus Caals. “Maar hij is wel goed bezig, met een nummer als ‘Leef’. Dat Vlaanderen hem in de armen sluit, vind ik helemaal terecht.”

Showbizz Sergio: Ik ga daar toch niet mee stoppen, hoor’

Showbizz “Het is Gerts goed recht om te vinden dat enkel André de nummers van zijn vader mag brengen, maar ik ga toch niet met die Hazes-liedjes stoppen, hoor”, zegt Sergio (53). “Ik zing die songs graag, en de mensen hebben graag dat ik ze zing, ik zie daar dus geen bezwaar in.”

“Het zou anders zijn als ik die liedjes op plaat zou uitbrengen, maar ik breng ze enkel live”, betoogt Sergio. “Als je de redenering van Gert volgt, zou niemand nog een cover van Elvis, Prince of The Beatles mogen brengen. Da’s toch te gek om los te lopen? Trouwens, op optredens zing ik ook met veel plezier hits van Elvis en Frank Sinatra. Of mag niemand ooit nog ‘My Way’ zingen, misschien?”

Lady Gaga

“Wat veel mensen niet weten, is dat niet alle nummers van André Hazes origineel van hem zelf zijn”, aldus Sergio. “Hij maakte ook covers waar hij een Nederlandstalige tekst op zette. Als ik een liedje van Lady Gaga vertaal, wil dat toch ook niet zeggen dat ik vanaf nu de enige ben die hier nog liedjes van Lady Gaga mag zingen? Nee, ik ga er gewoon mee door. Mag ik even?”