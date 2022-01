EXCLUSIEF. Camera’s op de gsm afgeplakt en voor de ultieme onthulling de zaal uit: één dag op de set van ‘The Masked Singer’

Wie is ‘The Masked Singer’? Het wordt de komende weken de meest gegoogelde zoekterm in Vlaanderen. De identiteit van Radijsje, Miss Poes, Roos, Ridder, Cycloop, Robots, Edelhert en Papegaai is beter afgeschermd dan het grootste staatsgeheim. Dat start al bij de voorbereiding en tijdens de opnames gaat alles er heel strikt aan toe. Na het ondertekenen van het beruchte geheimhoudingscontract draait onze ploeg toch één dag mee op de set. Slechts enkele medewerkers weten wie er in de pakken zit. En ja, er is publiek aanwezig, maar zij moeten zelfs de camera op hun gsm afplakken. Wie uit de biecht klapt, riskeert een zware schadevergoeding. Bekijk hier de reportage gemaakt achter de schermen van ‘The Masked Singer’. De volgende weken kan je alles over ‘The Masked Singer’ hier volgen bij HLN.